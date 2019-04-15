Культура – лучший мост, который соединяет страны

В московском Государственном музее Востока состоялась торжественная церемония открытия выставки «Гармония пространства. Традиционное искусство Азербайджана», организованная Министерством культуры Азербайджана, Министерством культуры РФ, при поддержке Посольства Азербайджана в РФ.

Как сообщили # в пресс-службе музея, интерес к выставке был огромный.

Генеральный директор Государственного музея Востока Александр Седов, поблагодарив за организацию выставки министерства культуры обеих стран, сказал, что возглавляемый им музей рад принимать у себя выставку Азербайджанского музея ковра. Атташе по культуре Посольства Азербайджана в РФ Нигяр Ахундова, напомнив собравшимся о ряде персональных выставок азербайджанских художников, которые с успехом прошли в Государственном музее Востока в последние годы, отметила, что азербайджанские произведения искусства, так или иначе, появляются на каждой из выставок этого музея. Она подчеркнула, что это первая отдельная выставка декоративно-прикладного искусства Азербайджана в данном музее.

Завотделом музейного дела и контроля культурных ресурсов Министерства культуры Азербайджанской республики Азада Гусейнова рассказала о культурных и иных связях между Азербайджаном и Россией, а также о ведущей роли Азербайджанского музея ковра в музейной сфере страны.

Куратор выставки, директор Азербайджанского музея ковра Ширин Меликова отозвалась о проекте так: «Эта выставка раскрывает душу нашего народа, показывает восприятие красоты и гармонии». Она также сообщила, что между двумя музеями подписан меморандум об атрибуции азербайджанских экспонатов Государственного музея Востока.

Гостям была представлена книга «Художественная вышивка из коллекции Азербайджанского музея ковра», опубликованная при финансовой поддержке ЮНЕСКО в рамках Программы по сотрудничеству государств-членов организации.

В залах на Никитском бульваре экспонируются более 100 предметов декоративно-прикладного искусства из коллекций Азербайджанского музея ковра (Баку) и Государственного музея искусства народов Востока.

Выставка, которая продлится до 12 мая, призвана рассказать зрителям о древней культуре азербайджанского народа, о гармонии и красоте, воспетых мастерами декоративно-прикладного искусства нашей страны.

«Было здорово видеть переполненные залы Музея Востока на открытии, неподдельный интерес публики и журналистов, встретить по-настоящему заинтересованных студентов и людей, увлекающихся историей декоративно-прикладного искусства на лекциях, искусствоведов, художников, журналистов», — рассказывает Ширин Меликова.

«Для меня всегда огромное счастье рассказывать о нашей стране, о ее культуре, в которую я влюблена, о талантливых людях. Приятно, когда находишь отклик, когда задают вопросы и говорят о том, что наше искусство вдохновляет. Культура – самый лучший мост, который соединяет страны, народы, разные цивилизации», — заявила она.