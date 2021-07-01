Первый контейнерный поезд, отправленный из Хельсинки (Финляндия) в индийский порт Нава-Шева, прошел через нашу страну. Поездом, состоящим из 32-х сорокофутовых контейнеров, в Индию доставляется груз из бумажных изделий. Операторами данного проекта являются AO RJD Logistics, ООО ADY Container LLC и Tarkib Trans Co, сообщили в дочерней компании ЗАО «Азербайджанские железные дороги» – ООО ADY Container.

По мнению опрошенных нами экономистов, это историческое событие, свидетельствующее о начале активной фазы использования азербайджанской части транспортного коридора Север-Юг. На это значимое обстоятельство указал депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов, отметивший, что запуск первого состава лишь начало этапа полноценной работы транспортного пути, обещающего рост транзитного потенциала Азербайджана. К тому же данный пилотный рейс показывает, что транспортировка по маршруту, связывающему Индию, Россию и страны Северной Европы, возможна.

«Первые грузы уже транспортируются по этому коридору в Индию по территории нашей страны. Это означает, что после этого экспедитор будет активнее использовать транспортный коридор «Север-Юг»», — заметил он. При этом транспортировка грузов по территории Азербайджана этим транспортным коридором, безусловно, означает установление новых региональных реалий, заметил парламентарий, сложившихся в регионе после Победы нашей страны в Отечественной карабахской войне:

«Не случайно главным вопросом, который активно обсуждается сторонами после войны, стало восстановление коммуникаций. С другой стороны, переговоры о запуске Зангезурского коридора усиливают актуальность этого вопроса. Зангезурский коридор, который будет интегрирован в транспортный коридор Восток-Запад, также повлияет на объемы грузоперевозок по коридору Север-Юг. Это увеличит объем международных перевозок грузов через Азербайджан, а также еще больше усилит стратегическое положение нашей страны».

Международный транспортный коридор Север-Юг представляет собой мультимодальную сеть железнодорожных, автомобильных и морских маршрутов протяженностью 7200 км. Предполагается, что этот маршрут сократит время транспортировки грузов между Южной Азией, Россией и регионом Балтийского моря с шести до трех недель. Новый маршрут также на 3 тыс. км короче, чем прежние маршруты. По словам депутата, не только государства региона, но и развитые страны подходят к проекту как к основному альтернативному транспортному коридору в регионе:

«Это не только повысило экономическую эффективность транспортного пути, но усилило его стратегическое значение. Транспортный коридор из России в Индию окажет особое влияние на объем международных грузовых перевозок в регионе. Азербайджан поддержал проект как с точки зрения инвестиций, так и инфраструктурой. Реализация проекта важна для нашей страны также в контексте увеличения объемов международных грузовых перевозок. Ведь международные перевозки — одно из основных направлений ненефтяного сектора нашей страны. Ожидается, что реализация транспортного коридора Север-Юг увеличит объем международных грузовых перевозок и увеличит наши ненефтяные доходы».

В свою очередь доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли сказал #, что за последние годы при поддержке высшего политического руководства страны претворяются в жизнь масштабные проекты в транспортном секторе, направленные на повышение объемов транзитных потоков. При этом логистический интерес к Стране огней в глобальном масштабе вызван не только удачным расположением нашей страны, находящейся между Азией и Европой. В результате взвешенной и эффективной работы страна добилась высокого уровня развития транспортной инфраструктуры, заметил эксперт. Ведь, как уже говорилось, достижению поставленных целей, безусловно, способствует сотрудничество с соседними странами, а также новые реалии по итогам Второй карабахской войны.

«К тому же на сегодняшний день Азербайджан имеет самые выгодные экономические и политические связи с соседними странами на севере, юге, западе и по другую сторону Каспийского моря, что представляет особую важность в аспекте региональной стабильности. Таким образом, Азербайджан воспринимается, как важный игрок региона. Страна осуществляет масштабные проекты в различных форматах, участвует в реализации экономических соглашений, проводит в жизнь транспортные проекты и является поставщиком энергоресурсов, превращаясь в узел, соединяющий континенты», — отметил ученый.

Масштабные транспортные проекты, своевременно инициированные политическим руководством нашей страны, объединяют континенты и государства, снижают расходы на доставку, создавая безопасные коридоры для передвижения транспортных средств. И здесь помимо экономических составляющих имеется фактор сближения политических интересов государств, выработка единой стратегии в решении прочих вопросов, представляющих важность для сторон такого рода проектов. Кроме того, любой масштабный проект, сопряженный с реализацией экономических и стратегических соглашений, обязательно сопровождается устранением рисков и угроз в регионе.