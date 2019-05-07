Кто контролирует Турцию уже не в силах контролировать Стамбул?

Вчера ЦИК Турции принял решение отменить итоги выборов мэра Стамбула, на которых победил Акрам Имамоглу. Повторные выборы назначены на 23 июня.

По словам представителя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в ЦИК Реджепа Озеля, отмена итогов выборов связана с тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а также из-за наличия неподписанных протоколов.

На прошедших выборах мэра Стамбула 31 марта, кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Имамоглу набрал 48,80% голосов, опередив на 13729 голосов своего соперника, кандидата от ПСР, ближайшего соратника турецкого лидера Тайипа Эрдогана, экс-премьера и экс-спикера парламента Турции Бинали Йылдырыма, получившего 48,55% голосов.

После обжалования ПСР итогов выборов, ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений это не дало. Имамоглу 17 апреля вступил в должность, но на рассмотрении ЦИК находилась апелляция ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений.

Со своей стороны, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции объявила, что решила участвовать в повторных выборах мэра Стамбула.

«Бойкота не будет, принято решение идти на выборы», — говорится в заявлении исполкома НРП, заседание которого прошло сегодня в Анкаре.

Данные фокусы турецкого ЦИКа не остались не замеченными и ЕС.

«Обоснование этого далеко идущего решения, принятого в крайне политизированном контексте, должно быть незамедлительно открыто для публичного расследования», — заявили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан.

Свободные, справедливые и прозрачные выборы необходимы для любой демократии, а также для отношений между ЕС и Турцией, говорится в совместном заявлении Могерини и Хана.

«Для избирательной комиссии Стамбула важно иметь возможность выполнять свою работу независимым, открытым и прозрачным образом», — отметили политики.

Решение ЦИК и много вопросов

«Кто контролирует Стамбул, тот контролирует Турцию». Эти слова принадлежат Эрдогану, который никак не хочет смириться с проигрышем в городе, где он когда-то был мэром, «зажигал» народ и «контролировал Турцию». Тогда он был молодым и подавал большие надежды, как человек, который сможет вывести страну в лидеры по экономическим показателям и политическому влиянию.

Ожидания частично оправдались, Турция вышла на новые рубежи и стала 17-й экономикой мира. Этому способствовало много факторов, но самое главное то, что народ, который так часто менял главу государства, столь долго поддерживал Эрдогана. Однако, политиков судят исключительно по сегодняшнему дню, а не по былым заслугам. Былые заслуги могут быть великолепны, но если на данный момент они нивелированы, о прошлом никто вспоминать не будет – такова участь современного политика. Поэтому и существует демократическая система, при которой один политик, добившись определенных успехов, передает эстафету следующему. В случае Эрдогана передачи, как это было ранее, не произошло, если не считать, краткосрочную «передышку», когда премьером страны был Давутоглу.

Теперь, когда с экономикой Турции большие проблемы, это сразу сказалось на итогах выборов. Это показатель изменений политической парадигмы. Эрдоган прекрасно понимает, что на следующих президентских выборах бороться с Акрамом Имамоглу будет намного сложнее, и решил идти до конца.

Решение ЦИК Турции об аннулировании результатов выборов ставит под вопрос и честное проведение референдума, и президентских выборов, и в целом выборного процесса в будущем. Данное действие входит тут в прямое противоречие вообще с понятием демократия. Выходит, что закон то дышло, куда повернешь туда и вышло. Словом Турция выходит на очень скользкую и опасную дорожку.

С другой стороны, у каждого действия есть свое противодействие. Такое отношение властей к своему оппоненту вызовет сочувствие и еще больше укрепит позиции Имамоглу. Если на выборах 23 июня не будет фальсификаций, то, скорее всего, Акрам Имамоглу разгромно победит, и это будет только началом проигрышей ПСР и ее ухода с политического олимпа Турции.

В целом, повторные выборы 23 июня выявят путь, которым пойдет Турция в будущее.