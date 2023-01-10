По оценке британской военной разведки, после российского наступления за последние четыре дня большая часть Соледара может находиться под контролем российских войск и сил ЧВК Вагнера. Захват города Бахмут, в 10 км к северу от которого находится Соледар, по всей вероятности, по-прежнему является главной оперативной задачей российских сил, отмечается в очередном обзоре ситуации в Украине, подготовленном Минобороны Великобритании.

Скорее всего, российские силы стремятся обойти Бахмут с севера и нарушить украинские пути сообщения. Среди прочего, бои велись за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под районом, указали в Лондоне. «Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, российские силы вряд ли смогут окружить его в ближайшее время, потому что украинские войска сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения». (DW)