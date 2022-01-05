14 сентября 2021 года на сайте # была опубликована статья под названием «Субсидии решают все». В статье рассказывалось о попытке хлебных картелей повысить стоимость хлеба.

Как заявил # руководитель ассоциации производителей и переработчиков зерна Талех Гасымов, постановлением Кабинета министров от 10-го сентября сроки субсидирования производителей в размере 35 манатов за тонну муки продлили еще на 4 месяца. Благодаря этим субсидиям, выделенным государством, производители муки понизили ее стоимость. 4 января 2022 года производители хлебо-булочных изделий заявили о повышении цен на хлеб.

Как сообщили # сами производители, хлеб, который весит 500 грамм и сегодня стоит 40 гяпиков, будет продаваться за 50 гяпиков. А хлеб, который стоил 50 гяпиков и весил 650 граммов, будет продаваться за 65 гяпиков.

По словам производителей хлебо-булочных изделий, ожидаемое повышение связано с отменой субсидий, выдаваемых государством производителям мукомольной продукции. Как сообщили # в Маштагинском субтропическом заводе хлеба, повышение цен на хлеб связано с ростом цен на муку. «Отмена субсидий привела к резкому росту стоимости муки. Так, стоимость одного мешка муки в 50 килограммов после отмены субсидий составила 38 манатов. Мы не в состоянии покупать муку по таким ценам. Поэтому мы пока вынуждены приостановить производство», — сказали нам руководители завода.

По словам представителей хлебозавода «Nur», они занимаются производством заводского хлеба. «В связи с отменой субсидий мы тоже собираемся повысить стоимость нашей продукции», — заявили нам сотрудники завода.

По мнению независимого депутата Милли Меджлиса Вахида Ахмедова, отмена государством субсидий на производство муки приведет не только к повышению цен на хлеб. «Также повысится стоимость других продуктов, которые производятся с использованием муки. Это может вызвать серьезные осложнения в обществе. Думаю, что субсидии на производство муки обязательно должны были быть сохранены», — считает депутат.

По мнению эксперта по сельскому хозяйству Вахида Магеррамова, государство сохраняло цены на хлеб не только с помощью субсидий.

«Основным поставщиком зерна в Азербайджан является Россия. В 2020 году тонна вывозимого из России зерна стоила 214 долларов. В 2021 году тонна российского зерна составила 282 долларов. Таким образом, стоимость зерна выросла на 78 долларов. А сумма выдаваемых государством субсидий на тонну муки составляла всего 35 манатов, то есть 20 долларов. Поэтому субсидии вряд ли могли сдерживать повышение стоимости хлеба. Производителям хлеба просто запрещали повышать цену на хлеб», — сказал нам Вахид Магеррамов.