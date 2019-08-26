Крым за Донбасс. Или торг здесь неуместен?

Есть несколько факторов, свидетельствующих в пользу того, что война на Донбассе закончится быстро. С таким заявлением на пресс-конференции в Киеве выступил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Я верю, что война завершится теперь быстро. Есть первые симптомы, которые мне позволяют так думать»,- сказал Кравчук.

«Во-первых, еще недавно говорили, что нормандского формата скоро не будет, а на встрече Макрон с Путиным приняли решение, что будет в ближайшее время. Это не просто так. Это первый сигнал», — считает экс-президент.

Определенные подвижки в процессе мирного урегулирования в Донбассе, по его словам, отмечают также иностранцы, послы. В частности, об этом с ним говорил посол США.

Первый президент также выразил надежду, что заключение мира отметят в стране особенным образом. «Я думаю, мы устроим огромный парад, когда завершится война и будет мир в Донбассе. Это будет не просто парад, а всенародный марш во главе с парадом», — сказал бывший глава государства.

Из этих слов можно сделать вывод, что он подразумевает полное освобождение Донбасса от российской оккупации. Но возникает вопрос — какой ценой? Уж не за счет ли Крыма? Кравчук Крым вообще не поминает, но ведь не верится, что Путин способен уйти из Донбасса, не потребовав ничего взамен.

Тут интересно, конечно, каковы вообще настроения десятков миллионов украинцев в отношении Крыма, и особенно то, готовы ли они пожертвовать им ради прекращения войны в Донбассе и восстановления нормальных (условно, конечно) отношений с РФ? Любопытно и то, способна ли на такой шаг новая власть Украины (при согласии большинства граждан, конечно).

Эту ситуацию прокомментировал # главный редактор киевского агентства QHA media, крымско-татарский журналист Рустем Халилов:

— Сейчас складывается такая ситуация, что вполне вероятен сценарий возвращения России в «Большую восьмерку» на фоне обмена с Украиной некоторым количеством политзаключенных и военнопленных, неакцентирования вопроса принадлежности Крыма (не думаю, что Москва рассчитывает на то, что кто-нибудь признает Крым территорией РФ, но на данном этапе ей просто нужно, чтоб никто не поднимал вопрос его принадлежности. Таким образом, априори заявляя, что Крым российский, Москва в дальнейшем сможет говорить, мол, смотрите, никто ведь не возражает), и возвращения Украине оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на условиях выгодных России.

То есть, это то, что она хотела сделать и раньше — на условиях, которые будут тянуть Украину вниз, которые превратят эти регионы в некие гири, элементарно препятствующие развитию Украины. Это совершенно не тот статус для этих территорий, который был у них до вторжения российских войск в 2014 году.

Будет ли при при этом парад – нет, конечно, не будет. Потому что речь тут идет не о победе над врагом, а, наоборот — о каком-то принятии его условий.

Относительно настроений граждан Украины, я думаю, результаты последних выборов показывают следующее — большинство из них, конечно же, хотят мира. Но, в то же время, большая часть украинцев не готова платить за этот мир тем, чтобы отдать за него часть своих территорий, в частности, Крым.

Внешнеполитические события показывают, что, с одной стороны, когда был поднят вопрос о возможности возвращения России в «Большую восьмерку», Владимир Зеленский еще раз напомнил — нельзя этого делать, пока украинские земли находятся под российской оккупацией. Но, в то же время, именно при президенте Зеленском, в отличие от периода правления Порошенко, уже стали обсуждать будущее Украины без участия самой Украины.

Своим видением ситуации согласился поделиться с # и житель Крыма, пожелавший, впрочем, остаться неназванным – из соображений безопасности. «Если интересует мое мнение, то да, мне кажется, Крым хотят разменять на Донбасс, — отметил источник. — И украинцы теоретически могут это поддержать. В сознании многих украинцев Крым уже давно не украинская территория. И Зеленский, мне кажется, способен на это. Но вообще, тут многое зависит от целей мировых силовых центров. Моя родина, к сожалению, стала разменной монетой в их играх. И Украина, кстати, тоже.

И совершенно точно: все устали от границы, разделяющей Украину с Крымом – с обеих сторон».