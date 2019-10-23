Критерий нуждаемости по-прежнему ниже прожиточного минимума

В Азербайджане установлен предел критерия нуждаемости на 2020 год. Соответствующий законопроект уже представили на рассмотрение Милли Меджлиса.

Согласно проекту закона, для назначения государственной адресной социальной помощи предел критерия нуждаемости установлен в размере 160 манатов. Кроме того, прожиточный минимум на 2020 год по стране установлен на уровне 190 манатов, для трудоспособного населения — 201 манат, для пенсионеров — 157 манатов, для детей — 170 манатов.

Сообщается, что после принятия законопроектов парламентом упомянутые документы будут направлены на утверждение Президенту Азербайджана. Оба закона вступают в силу с 1 января 2020 года.

Таким образом, прожиточный минимум (ПМ) оказался на 60 манатов меньше минимальной заработной платы (МРОТ) азербайджанцев, установленной последним решением высшего политического руководства страны на уровне 250 манатов. Критерий нуждаемости в наступающем году все еще ниже прожиточного минимума, несмотря на звучавшие ранее ежегодные предложения уравнять эти социально значимые величины. Принимая во внимание планы правительства увеличить МРОТ в следующем году еще на 15,5%, разрыв между минимальной зарплатой и прожиточным минимумом увеличится. Здесь нелишне отметить, что критерий нуждаемости лежит в основе подсчетов адресной социальной помощи (АСП). Тем временем, согласно проекту закона, критерий нуждаемости меньше минимальной зарплаты на 90 манатов и меньше прожиточного минимума на 30 манатов.

В свою очередь прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы. Согласно действующему законодательству, параметры корзины должны пересматриваться раз в три года, однако в Азербайджане они не меняются, начиная с 2014 года.

Обновлённый состав настоящей потребительской корзины применяется с 1 января 2015 года и действует уже пятый год без каких-либо изменений. Между тем ранее депутаты выступали с предложением о пересмотре механизма расчета прожиточного минимума. В частности отмечалось, что действующий метод подсчета устарел и требует пересмотра. Кроме этого, на уровне парламента говорилось о необходимости более частого пересмотра параметров корзины, однако пока не соблюдается даже трехлетний срок ее годности.

Согласно законодательству Азербайджана, черта бедности также рассчитывается по стоимости минимальной потребительской корзины, составленной из продуктов, необходимых для получения рекомендуемого количества калорий. Отечественные экономисты неоднократно предлагали пересмотреть структуру минимальной потребительской корзины, расширив перечень продовольственных и непродовольственных товаров с 150 до 300-350. Они считают также необходимым повысить минимальные критерии потребления определенных продовольственных товаров (мясо и мясопродукты, фрукты и ягоды и т.д.).

В экспертных кругах уже выступали с инициативой об утверждении стоимости продовольственной корзины параллельно стоимости прожиточного минимума.