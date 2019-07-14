Крис Норман выругался и покинул сцену на концерте в России

В Санкт-Петербурге британский певец Крис Норман выругался и покинул сцену во время концерта, передает «Федеральное агентство новостей» (ФАН) в субботу, 14 июля.

Лидеру группы Smokie не понравилось качество звука на фестивале «Белые ночи» в Ледовом дворце.

Какое-то время зрителей развлекал выступавший вместе с Норманом гитарист. Концерт продолжился после того, как недостатки в работе оборудования были исправлены.

Как отмечают в агентстве, на поведение иностранной звезды никто из гостей фестиваля не пожаловался.

На той же сцене выступали Григорий Лепс, Николай Басков, Loboda,  Дима Билан, Джосс Стоун и многие другие.

В ноябре 2018 года гитарист Aerosmith Джо Перри почуствовал  себя плохо во время концерта в Нью-Йорке, ушел в гримерку и потерял сознание. 68-летнему музыканту потребовалась экстренная госпитализация. Оказалось, что в течение нескольких недель Перри испытывал проблемы с дыханием (lenta.ru)

| 2019-07-14T23:03:19+00:00 14 июля 2019, 23:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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