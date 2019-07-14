Крис Норман выругался и покинул сцену на концерте в России

В Санкт-Петербурге британский певец Крис Норман выругался и покинул сцену во время концерта, передает «Федеральное агентство новостей» (ФАН) в субботу, 14 июля.

Лидеру группы Smokie не понравилось качество звука на фестивале «Белые ночи» в Ледовом дворце.

Какое-то время зрителей развлекал выступавший вместе с Норманом гитарист. Концерт продолжился после того, как недостатки в работе оборудования были исправлены.

Как отмечают в агентстве, на поведение иностранной звезды никто из гостей фестиваля не пожаловался.

На той же сцене выступали Григорий Лепс, Николай Басков, Loboda, Дима Билан, Джосс Стоун и многие другие.

В ноябре 2018 года гитарист Aerosmith Джо Перри почуствовал себя плохо во время концерта в Нью-Йорке, ушел в гримерку и потерял сознание. 68-летнему музыканту потребовалась экстренная госпитализация. Оказалось, что в течение нескольких недель Перри испытывал проблемы с дыханием (lenta.ru)