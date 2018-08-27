Король Бельгии посетил Спа после убийства полицейского

Король Бельгии Филипп приехал в полицейский комиссариат города Спа, где накануне был убит полицейский. Об этом сообщает телеканал RTL.

Монарх почтил память погибшего стража порядка, возложив к зданию полицейского участка Рейн-Астрид букет белых цветов.

38-летний полицейский Амори Дельрез был убит в ночь на воскресенье в одном из кафе города-курорта. Он прибыл туда после жалобы владельца заведения на скандалящих посетителей, и при попытке проверить документы преступник выстрелил ему в голову.

Подозреваемый сбежал, но через несколько часов был пойман в лесу. Им оказался подданный Нидерландов. Причины, по которым он открыл огонь, не раскрываются.

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