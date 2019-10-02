Компромиссное решение правового статуса Каспия: Россия и Иран должны быть в доле

В понедельник президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Конвенция была подписана в казахстанском городе Актау 12 августа 2018 года, ее участниками являются Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан.

Документ определяет и регулирует права и обязательства прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

Комментируя «Зеркало», профессор, доктор географических наук, председатель НПО «Центр регионального развития в Азербайджане» Чингиз Исмаилов сказал, что это концептуальный документ для реализации различных программ и развития сотрудничества.

«Дело в том, что в данном документе есть пункты по различным месторождениям и по решению прокладки трубопроводов, но не все полностью обговорено, и даже обозначено, что для реализации транспортных маршрутов, нужно согласование со всеми прикаспийскими странами. Поэтому данный документ нельзя оценивать как основополагающий документ, который решает все вопросы», — говорит эксперт.

«Еще меджлис Ирана не ратифицировал данный документ, который президент страны уже подписал. Поэтому нужно, чтобы документ утвердили все стороны на правительственном уровне. Россия и Иран — последние из прикаспийских стран должны решить этот вопрос. Президент России только вчера подписал ратификацию, а Иран еще рассматривает. Главное, что этот документ, даже если не поставил все точки над «i», но он открывает возможности для разрешения спорных вопросов путем переговоров», — считает аналитик.

Исмаилов, комментируя создание консорциума по прокладке Транскаспийского трубопровода, сказал, что вряд ли Китай и ЕС смогут «продавить» этот проект.

«У меня скептическое отношение к этому, хотя считаю, что решение есть. Россия и Иран создают экологическую проблему искусственно. Это не главный их довод, это причина. В реальности же ситуация обстоит немного иначе, и все это прекрасно знают», — сказал он.

У Туркменистана огромные ресурсы, которые могут составить конкуренцию российскому газу и создать дополнительные проблемы для поставок иранского газа на европейский рынок, считает эксперт.

«То есть тут речь не об экологии, а о геополитических и геоэкономических интересах этих стран. Для решения этого вопроса есть компромисс — это привлечение иранского и российского газа в данный проект. То есть сделать их пайщиками в проекте. У нас есть уже готовые газопроводы и с Ираном и с Россией. Другими словами нужно их заинтересовать, а если их интересы не будут учтены, то они будут всячески препятствовать», — резюмировал он.