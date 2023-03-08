Издание Sky News провело расследование по поводу присутствия двух российских кораблей в портах Ирана в середине января. На кону — передача миллионов пуль и сотен тысяч снарядов для российской армии.

Иран тайно передал России 200 транспортных контейнеров с пулями, снарядами и боеприпасами для РСЗО в рамках поддержки военной агрессии против Украины.

Как поделился источник в службе безопасности изданию Sky News, соответствующая отгрузка боеприпасов состоялась в иранском порту примерно в середине января: тогда в акваторию Каспийского моря под российским флагом вышли сразу два корабля на которых, по данным информатора, было не менее 100 млн пуль и около 300 тысяч снарядов разного типа. Отмечается, что РФ заплатила за боеприпасы наличными.

«Россия платит за боеприпасы наличными и тем самым обходит западные санкции в отношении нее, игнорируя санкции против Ирана», — сказал он.

Источник сообщает, что, скорее всего, речь идет о грузовых кораблях Musa Jalil и Begey. Первый вышел из Ирана примерно 10 января, а другой — примерно 12 января.