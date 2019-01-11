Кого выбирает «наша» женщина

Или «сбитый компас» сексуального предпочтения

JOKER (специально для «Зеркала»)

С тех пор, как приехал по делам в Азербайджан, уже в который раз имел разговор с «нашими» мужчинами о проблемах с «нашими» женщинами. Суть всех проблем так или иначе сводилась к следующему: не знают наши дамы, чего хотят, а потому хотят то ли слишком много, то ли слишком мало, в результате лучше всего выбирать себе в спутницы/партнерши/жены/любовницы иностранку. Предпочтительно – с ближнего зарубежья, но как вариант с возможностью «пэмэжэ» в странах шенгенской зоны, дальнее тоже «ништяк»! Ну, хотя бы потому, что у «наших» мужчин с «нашими» женщинами че-то как-то не клеится, а если и клеится, то так что сразу рвется, причем с мясом и кровью. И ведь речь идет не то, чтобы исключительно об этнических азербайджанках, нет (тем паче что поди, разбери в этом коктейле кровей «чистый этнос» — радость кавказского нациста из партии поборников «секс ради размножения»! ни в жисть не найдете!). Речь как раз-таки ОБО ВСЕХ без исключения этносах нашей маленькой и прекрасной страны в лице очаровательных, милых, таких родных обитательниц ее, включая эмигранток в первом поколении. То бишь, ориентир у наших дамочек, значит, сбит полностью, так что мужиков наших они рассматривают… как бы это помягче выразиться… ну, уж очень с прагматической точки зрения, вот! Никакой тебе любви безумной, страсти безоглядной, а сплошной, значит, циничный расчёт, вызывающий у нашего хрупкого в своем романтизЪме мужика томленье духа и желание найти себе кого-то… попроще в запросах, чтоль? Особенно в такое сложное время, когда матримониальные планы в пух и прах разбились об жестокие нефтяные котировки и абсолютно безнравственную волатильность маната. То бишь – кризис на дворе, дамочки, а значит пора бы и о любви вспомнить, а вам все мясо мамонта в пещеру подавай!

В разговорах этих, и попытках объяснить, отчего же наши дамы в большинстве своем вдруг так «сбили ориентиры», родилась у меня теория, которой и хочу с вами поделиться. Ибо не с собой же я такие мысли ценные заберу, надобно и потомкам хоть что-то, кроме гордости за Бабека с Заратустрой и Фредди Меркьюри оставить! Так что внимайте, любезные други, плохого не скажу, но и радостного, правда, тоже немного. Итак…

МУЖСКИЕ ПРИЧИНДАЛЫ

Не хватайтесь за линейки, я сейчас не про размеры (которые имеют значение только на актерском кастинге в порно индустрии, если вы не лентяй, конечно!), а про атрибуты речь поведу. Есть такая штука – атрибут мужественности называется. И в разные времена он по-разному определяется. Вот раньше, оно как было – хороший самец должен был обеспечить самку и детеныша мясом мамонта и безопасностью от саблезубой киски, еще не знающей, что «вискас» по любому лучше. А значит, у самца этого что должно иметься в наличии? Правильно – мускулы! Атрибут, демонстрирующий физическую состоятельность в качестве некоего архетипа жив и по сей день, но работает уже с серьезными сбоями. Потому как последние двести лет его тихо-тихо вытесняли… очки! Да-да, те самые, которые в век научно-технической революции и роста капитализма означали, что самец учился, имеет профессию, и значит не будет обделен работой и стабильным доходом.

Впрочем, появление в последние пятьдесят лет венчурной экономики в мире, а четверть века назад свободного предпринимательства у нас на пост-совке, привело к появлению еще одного атрибута: лысины. Этот симптом регулярного стресса сигналил, что обладатель голого как колено черепа несет на своих может хрупких, а может заплывших жиром плечах груз ответственности за такую хрень, как собственный бизнес… ну, или (что гораздо актуальнее!) имеет должность, с серьезным бизнесом и ответственностью перед серьезными людьми связанную. А значит и бабло, которое как известно, побеждает зло, получает так же в количестве достаточно серьезном, чтобы обеспечить самке и детенышу мясо и безопасность. Ибо все мы, таки продолжаем оставаться млекопитающими приматами в таких вопросах, как биологическое выживание, чтобы вам там на поминках не плели бородатые дядьки в архаичных бедуинских костюмах, или такие же бородатые папики в не менее архаичных византийских балахонах. То бишь женщине, хошь-не хошь, а базовые потребности по пирамиде Маслоу будь любезен обеспечить во все времена, а в современном мире еще и те потребности, что в этой самой пирамиде чуток повыше располагаются, вроде как самореализация, гражданские свободы и сумочка от Луи Вуттон.

Такие вот причиндалы, без которых на что-то серьезное в отношениях рассчитывать можно… но тогда и от партнерши не жди крутых бедер, способных вынести тебе чадо, молочных желез, способных оное вскормить, и регулярной эпиляции, шоб тебе перед арабскими туристами на пляжу стыдно не было!

«ПРИЧИНДАЛЫ» ОТМЕНЯЮТСЯ

Казалось бы, все просто – хочешь в наше время достойную самку, стань самцом согласно запросу: обзаведись лысиной, очками, на худой конец – мускулами (помните? Оно все еще работает на базовом уровне). Хватит силы воли, времени и возможностей, обзаведись всеми сразу, и стань похожим на Винса Дизеля в очках – эдакая мечта современного метросексуала (к сведению, это не про сексуально озабоченных граждан-«притиральщиков» в метрополитене, а про секс-символов больших городов, вроде Нью-Йорка и Москвы до санкций). Но, как и полагается, в нашей безаналоговой стране все должно быть иначе. Так и тут получилось – лифты, что социальные, что сексуальные, у нас работают тоже вне логической связи. Если в нормальном социуме социальные лифты поднимают по карьерной лестнице (а значит – и обеспечивают материальное благосостояние) исходя из рабочих качеств индивида, то у нас эффективность не стоит во главе угла. А что стоит?

А стоит у нас, понятное дело, протекционизЪм. То бишь, выражаясь простым и понятным языком, принадлежность к клану-семье-команде. Значит кто становится гарантированным добытчиком мяса мамонта в пещеру для самки и детеныша? Правильно – «мажор», он же – «блатной» (не в криминальном смысле, конечно, а в том, что у него «крыша» и «папик-дядя-тетя» в наличии). Ничего нового тут на самом деле нет, и в мировой истории это дело называлось аристократией. Ну, то есть, было же время, когда болезненная бледность считалась красивой… хотя на самом деле была лишь признаком вырождения из-за кровосмешений и селекции аристократов в черт-знает-каком поколении. На самом деле за этой бледностью видели доходы с поместий, должность при дворах, и все прочее. В современном обществе принадлежность к «мажорам» определяется соответствующими атрибутами: непрактичная (обязательно!), но неприлично дорогая машина, и всякие на фиг ненужные, но тоже дорогие мелочи, вроде смартфона с платиновым корпусом. Мажор тоже хочет секса, и активно посылает в мировое пространство сигналы – вот он я, лучший самец на всю округу, иди ко мне, моя вожделенная! Вожделенная бежит на сигналы майбахов и айфонов, как раньше бегала на феромоны, и вроде бы вот тут и должны случиться идиллия, однако… увы и упс, хэппи-энда в этом кино мы не видим, даже после титров. В чем же дело?

Да все в том же – в неуверенности. Мало того, что «мажор», как правило, существо воспитанное довольно плохо для выживания в конкурентной среде, и обладающее кучей вредных для размножения привычек, например, вроде наркотиков, тотальной избалованности и неумения идти на компромиссы, без которых отношения между мужчинами и женщинами в принципе невозможны. Эти маленькие, но милые недостатки современной и не только аристократии дочери Евы терпеть научились давно, и способны мимикрировать, адаптироваться, в конце концов оргазЪм изобразить, чтоб похоже было – все могут! Однако вторая половина «нулевых, а в особенности дветысячидесятые годы показали, что в нашем обществе положение мажора так же стабильно, как и курс национальной валюты. Это в европах всяческих аристократические семейки насчитывали столетние истории, у нас же вчерашний министр может запросто оказаться сегодняшним изгоем, и тогда к чертям собачьим летит не только благосостояние семьи и клана, но и даже аффилированных с ним бизнес-партнеров. И дочери Евы справедливо полагают, что изображать, помимо оргазма, еще и «жену декабриста», при таком раскладе совершенно глупо. Не рационально. Что вы говорите? Ах, честь! Простите, для формирования этого императива нужно было время, за которое сформировались бы национальные элиты. Их нет у нас, а те, что имеются, помните, наверх взбирались ну никак не благодаря наличию такого понятия, как честь. Дочь чиновника или депутата, знающая и понимающая, что папа – вор и взяточник, навряд ли станет жертвовать своим комфортом ради сына другого вора и взяточника. Ценности не те.

Итак, что мы получаем на «выхлопе»? А получаем мы даже не цинизм, но самый настоящий нигилизм, отрицание всяческих и любых ценностных и моральных императивов, кроме примитивно-эгоистических. Потому все «причиндалы», все ориентиры, по которым женщина определяет для себя лучшего мужчину, как отца своего ребенка и добытчика, отменены, уничтожены, нивелированы, а прицелы – напрочь сбиты нестабильностью, которую все отрицают, потому как изначально нам всем говорили, что ради нее, стабильности, мы и жертвовали и честью, и совестью, и гордостью, и землями, и вообще всем тем, что делает нацию – мужественной. Как говорится, если ради чего бы то ни было вы выбираете позор и бесчестье, вы получите и позор с бесчестьем, и то, чего пытались через этот позор избежать.

Сбитый прицел нашей современной женщины – заслуга наших мужчин, как бы мы это не пытались отрицать. Правда, стоит помнить и о том, что мужчин этих воспитывали наши же женщины. Так сказать, получили в результате именно то, что и хотели получить – существо, искренне считающее, что наличие девственной плевы суть важно для определения морального облика женщины, что отношению к сексу, как к товару, это норма (а потом удивляются материальным запросам). Мужчина, считающий, что женщина, получающая удовольствие от секса, априори аморальна, ничего в итоге, кроме проститутки, в постель не заполучит. Да и не заслуживает, по-правде говоря. Просто проституция эта будет тщательно завуалирована… или же нет.

Ведь по сути, именно такое отношение к женщинам и сформировало их дискурс: пока мужчина «на коне», пока его не сверзило с высот, куда он добрался черт-знает-какими путями, содрать с него по-максимуму. И идти дальше, становясь из добычи – охотницей, из жертвы – хищником, потому как, не забывайте, ей детеныша кормить, она под это природой заточена, и будет делать это, хоть вы тресните со всей своей ханжеской моралью.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Прогноз прост, и базируется на истории человеческой цивилизации, ибо на самом деле ничего безаналогового в нас нет, и всему, что с нами происходит, можно найти аналогии… просто не всегда они приятны. Мужчины наши, разочаровавшись в женщинах, устамши от их меркантилизма, пойдут за другими дочерьми Евы, как там было в Библии – «в страну Нод». Тем паче что далеко идти не надо. Детолюбивый, не избалованный сексом, работящий азербайджанец, оказавшийся вне нашего ханжеского социума с его осуждающими императивами, быстренько избавляется от благоглупостей вроде замороченности на девственности, и находит себе спутницу в странах ближнего зарубежья, где женщины четко «держат» прицел. А что с женщинами? Ну, тут все по-разному. С сожалением вынужден констатировать, что политика селективных абортов и элементарной мужской трусости быть отцом девочки в этой стране привела к демографической катастрофе – женщин у нас и так становится меньше, чем мужчин. С точки зрения науки эта ситуация ведет ни к чему иному, как к вырождению этноса. Впрочем, этнос, допустивший такое, ничего другого и не заслуживает. Этнос, но не нация!

Очень хочется верить, что как нация, мы сохраним государственность, идентичность, и в результате работы естественных механизмов выживания биологического вида переродимся в новый этнос, который будет более достоин своих женщин, и своих мужчин. Другого пути история не знает. Аналогов нет. Потому что все нации, не прошедшие это испытание, тупо исчезли. Мы же этого не хотим, правда? Так что все, что мы можем сейчас сделать – это изменить свое отношение к нам самим. Помнить, что женщина – не просто «тоже человек». Она – больше человек, чем мужчина, потому что следующего человека рожать и воспитывать именно ей. Пока мы, со всеми своими причиндалами, отмененными и не совсем, будем продолжать добывать мясо мамонта и тащить его в пещеру. Удачной охоты нам, мужики!

ПыСы. Статья писалась целых два года, что должно, по мнению автора, добавить авторитета и весомости наблюдениям и выводам, сделанным в ней.

Баку, 2017 -2019 гг.

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