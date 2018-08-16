Китайская делегация отправится в США для торговых переговоров

Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

Сообщается, что Ван Шоувэнь проведет переговоры с заместителем министра финансов США.

Китайская сторона вновь подчеркнула, что выступает против политики односторонних действий, торгового протекционизма и не приемлет никаких односторонних ограничительных мер. «Китайская сторона приветствует проведение диалога и контактов на основе равенства и добросовестности», — говорится в сообщении.

Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере, в которых принимали участие министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Стороны даже опубликовали совместное заявление по укреплению торгово-экономического сотрудничества. Однако после последней встрече в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений по торговле.

Сообщение о предстоящих переговорах прозвучало незадолго до предстоящего «обмена» очередными ввозными пошлинами между двумя странами.

Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что Китай 23 августа одновременно с США введет пошлины на американские товары объемом в 16 миллиардов долларов в ответ на аналогичное решение Вашингтона.

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