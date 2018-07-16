Китай пожаловался в ВТО на планируемые пошлины США

Китай подал во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу на США из-за объявленных ими таможенных пошлин в отношении китайских товаров на общую сумму 200 млрд долларов. Об этом министерство коммерции КНР сообщило в понедельник, 16 июля.

В июле американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер объявил, что США готовят дополнительный десятипроцентный сбор на ряд ввозимой китайской продукции. Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай и другие экспортирующие страны в торговой политике, которая приносит США убытки.

В свою очередь Пекин отвергает обвинения Трампа. Международный валютный фонд ранее предупредил об отрицательных последствиях торговой войны Вашингтона с Пекином для потребителей, инвесторов и финансовых рынков.

Министерство коммерции Китая с 6 июля ввело 25-процентные пошлины на 659 наименований товаров из США. Такая мера была принята в ответ на одобрение Белым домом списка из 818 наименований китайских товаров общей стоимостью 34 млрд долларов, на которые с 6 июля распространяется таможенный сбор в размере 25 процентов. В частности, под американские пошлины подпали автомобили, элементы конструкции самолетов и жесткие диски.

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