Великобритания воспользуется председательством в Группе семи (G7), чтобы призвать ее членов реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду вечером министерством внешней торговли Соединенного Королевства, передает ТАСС.

«Для Всемирной торговой организации настал решающий момент — сейчас или никогда. Международная торговля работает только тогда, когда она осуществляется справедливо и когда страны соблюдают общий для всех набор правил. Для того, чтобы это было так, нам необходима более современная и динамичная ВТО, — заявила глава ведомства Элизабет Трасс, слова которой приводятся в документе. — Нам нужно воспользоваться своим председательством в G7, чтобы разрешить основополагающие вопросы, касающиеся международной торговли и помочь доктору Нгози [Оконджо-Ивеале, которая является гендиректором ВТО] выполнить ее работу, чтобы ВТО вступила в XXI век. Демократические государства-единомышленники должны первыми произвести изменения, необходимые для осуществления торговой реформы, так как есть реальная угроза фрагментации торговли и того, что все меньше стран будут следовать правилам, если мы этого не сделаем».

Обращение Трасс было распространено в преддверии виртуальной встречи министров торговли стран G7, которая будет проходить 27-28 мая. Великобритания намерена поднять на ней вопросы модернизации правил ВТО, расширения цифровой торговли, изменения системы урегулирования торговых споров, а также обсудить пути решения проблемы несправедливых субсидий в сельском хозяйстве и промышленности. Кроме того, Соединенное Королевство намерено призвать партнеров существенно увеличить объемы производства вакцин от коронавируса и медицинских изделий, потребность в которых выросла из-за пандемии.

Первая онлайн-встреча министров торговли G7 в рамках британского председательства в «семерке» состоялась в конце марта. Третья и итоговая встреча, на которой министры смогут присутствовать лично, ожидается в октябре.