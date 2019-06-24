Китай потребовал от США отказаться от несправедливых мер давления на компании других стран

Американские власти должны отказаться от несправедливых методов по оказанию давления на компании других государств и перестать сеять хаос в мировой экономике. Как передает ТАСС, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Я хотел бы подчеркнуть, что США злоупотребляют при оперировании понятием государственной безопасности. Корень проблемы кроется в том, что таким образом они прибегают к давлению на предприятия КНР. Они сеют вокруг себя хаос — такой гегемонизм Вашингтона нанес ущерб не только китайским, но и американским компаниям, — отметил он на регулярном брифинге. — Мы требуем от правительства Соединенных Штатов прекратить заниматься нагнетанием конфликта, отказаться от ошибочных действий, создать условия для нормальной деятельности предприятий всех стран мира».

Дипломат также затруднился сказать, могут ли недавние инциденты с американской логистической компанией FedEx привести к ответным санкциям Китая в отношении США.

Как сообщило агентство «Синьхуа», китайские власти 14 июня направили FedEx уведомление о начале расследования по факту нарушения доставки посылок китайской корпорации Huawei. Ранее Huawei, попавшая под санкции США, обвинила FedEx в необоснованном перенаправлении в Соединенные Штаты двух посылок, которые необходимо было доставить из Японии в офисы компании в Гуанчжоу и Шанхае. Ссылаясь на записи отслеживания грузов, компания также утверждает, что американская курьерская служба пыталась поменять маршруты еще двух отправлений из Вьетнама в представительства Huawei в Гонконге и Сингапуре — их снова хотели переадресовать в США.

FedEx уже извинилась за случаи самовольного перенаправления отправлений Huawei. Как говорится в заявлении корпорации, размещенном на китайском сайте микроблогов Sina Weibo, она «приносит извинения за проблемы транспортировки небольшого количества посылок». В нем также сказано, что случившееся никак не связано с влиянием «внешних сил».

Министерство торговли Соединенных Штатов с 17 мая внесло Huawei в черный список «из-за угрозы национальной безопасности». После этого компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.