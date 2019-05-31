Китай нанес тяжелейший удар по США в торговой войне

Китай приостанавливает закупку сои у США на фоне обострения противостояния двух стран из-за неудачных торговых переговоров. Как передает Lenta.ru, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Китай является основным мировым импортером сои. По данным агентства, китайские госзакупщики не получают новых заказов на товар из США и не ожидают, что это случится в ближайшее время. В то же время китайские власти не собираются отменять уже сделанные заказы на американскую сою.

В декабре 2018 года КНР приобрела у американской стороны порядка 13 миллионов тонн сырья, в феврале Минсельхоз США сообщил, что в скором времени китайская сторона приобретет еще 10 миллионов тонн соевых бобов. Однако размещение новых заказов приостановили. По данным американской стороны, КНР получила еще около семи миллионов тонн сои по ранее сделанным заказам.

Китай в 2017 году являлся покупателем 60 процентов американского экспорта сои. Однако в 2018 году КНР сократила закупки из-за торговых ограничений со стороны США и ввела ответные меры на американскую сою, кукурузу, свинину и другие продукты. На фоне обострения торговых противоречий американское сельское хозяйство несет убытки. Администрация президента США ранее обсуждала возможность компенсационных выплат для фермеров за недополученную прибыль, в частности, это касалось производителей сои. Общий объем этих выплат может составить 15-20 миллиардов долларов.