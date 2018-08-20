Калын: Стрельба у посольства США в Анкаре – попытка создать хаос

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал инцидент со стрельбой возле посольства США в Анкаре попыткой явной попыткой создать хаос.

«Мы осуждаем нападение, совершённое на посольство США. Оно является откровенной попыткой посеять хаос», – цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что данный инцидент является провокацией.

«Погибших или раненых в результате обстрела здания посольства США в Анкаре нет. Инцидент является открытой провокацией», – сказал он.

Напомним, что 20 августа неизвестные, проезжая мимо американского посольства на белом автомобиле, выстрелили шесть раз и скрылись с места преступления. Три пули попали в будку охраны.