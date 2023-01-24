Илон Маск стал владельцем Twitter меньше, чем три месяца назад, но уже успел перевернуть компанию и ее соцсеть вверх дном. За это время Маск успел уволить ключевых топ-менеджеров, сократил численность персонала на 50%, отменил пожизненные баны и начал раздавать «синие галочки» всем подряд.

Одиозного бизнесмена обвиняют в том, что он испортил корпоративную «твитерскую» культуру, которую компания строила в течение 16 лет, а вместе с ней и имидж соцсети, основанный на доверии пользователей.

За три месяца «у руля» твиттера Маск также в значительной степени уничтожил стоимость акций компании и большую часть своего личного состояния. Даже поговаривали о банкротстве. Пострадал не только он, но и акционеры созданной им компании Tesla: ее положение на рынке сильно ослабло. По данным Bloomberg, по итогам 2022 года автопроизводитель потерял 60% своей стоимости.е

Если «свобода слова» была его постулатом по продвижению соцсети, то внутри самой компании все было наоборот. Особое мнение или критика приводили к быстрым увольнениям. Маск заменил старую «твиттерскую» культуру своей собственной, но неясно, приживется ли она с таким небольшим количеством сотрудников и резко падающими доходами. Как сказал один из сотрудников в декабре: «Этой компании конец». (unian.net)