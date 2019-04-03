Какая выплата положена при рождении?

Размер социального пособия при рождении ребенка в Азербайджане доведен до 200 манатов, или 115 долларов. Сюрприз предусмотрен недавним распоряжением главы государства о дополнительных мерах по усилению социальной защиты населения, а до того выплата на ребенка не превышала 109 манатов (62 доллара).

Увеличение денежных выплат на детей всегда радость, поскольку какой бы скромной на фоне растущих цен и дорожающей жизни ни казалась нам забота правительства, уж лучше мало чем ничего. И хотя поддержка богатого нефтью государства выглядит ну не больше чем подарок родни, взявшей на себя покупку коляски и подгузников, большего пока не предвидится.

Здесь нужно вспомнить, что народные избранники пока разбираются с повышением ежемесячных пособий на детей до трех лет. Однако и в этом вопросе государство не отличается большой щедростью. Сегодня ребенку до полутора лет полагается 26 долларов (44 маната). До трех — 16 долларов (27 манатов). С падением курса нашей валюты, Азербайджан в этой части значительно отстает от стран постсоветского пространства, а главное, остается где-то в хвосте международных рейтингов.

Этот момент вынудил задуматься о повышении прожиточного минимума, а также социальных пособий. С повышением нефтяных индексов и доходов от продажи «черного золота» скудный паек населения принялись подгонять под значения, имевшие место до девальвации национальной валюты. Проще говоря, государство не повышает, а индексирует социальные выплаты. Но при скудости этого пайка, урезанного девальвацией, даже двукратное повышение социальных выплат лишает социальную поддержку эффективности.

Словом, надеяться на государственную поддержку у семей с детьми не получится. Для сравнения, соседняя Беларусь тоже помогает молодым семьям — 156 долларов на первенца, 178 — на второго. Если же семья станет многодетной, то на третьего ребенка выделят 200 долларов.

В Казахстане неработающие родители получают пособия на детей в течение одного года. На первого ребенка — 38 долларов, на второго — 45, на третьего — 51. Трудоустроенным гражданам высчитывают сумму, исходя из зарплаты. Но пособие не должно превышать 300 долларов каждый месяц. Помощь в Армении оказывают до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года. Сумма — 40 долларов. В Грузии ежемесячной помощи нет. Там при рождении первенца выплачивают 370 долларов, третьему и четвертому ребенку положено 559 и 746 долларов соответственно.

Сумма материнского капитала в России для семей с двумя детьми и более превышает 7 тыс. долларов. По данным Минтруда России, при рождении первого ребенка семья получает в среднем за год 7408 рублей (110 долларов). При рождении второго и последующих детей, по данным Минтруда, семья получает за год в среднем 9711 рублей – 150 долларов. К слову, в Эстонии с января этого года детское пособие на первого и второго ребенка выросло с 55 до 60 евро в месяц. Начиная с третьего новорожденного, пособие на каждого ребенка в семье составит 100 евро.

Как видно, в ряде стран постсоветского пространства придерживаются двух вариантов – государство либо обеспечивает ежемесячно посильную финансовую поддержку семьям с детьми либо же выплачивает соразмерную единовременную выплату. На взгляд экономиста Натига Джафарли, в нашей стране существуют и ежемесячные пособия и единовременная выплата при рождении ребенка, но суммы в обоих случаях незначительные. Эти деньги не имеют реального значения для финансовой поддержки семей.

«Если государство не может обеспечить достойную единовременную выплату при рождении ребенка, как вариант можно было довести до нормального уровня ежемесячные пособия на детей. Однако у нас это символические суммы», — говорит собеседник.

Другая сторона прироста социальных выплат – страна вернет себе прежние позиции в международных рейтингах. Как уже говорилось, после девальвации при пересчете в доллары социальные выплаты выглядят мизерно, а позиции в рейтингах утеряны.

В международных рейтингах, где страны проранжированы в зависимости от того, насколько благоприятными в них являются условия для материнства и детства, как правило, лидируют Белоруссия и государства Прибалтики, сказал # экономист Руслан Атакишиев. С его слов, на постсоветском пространстве Россия держится посередине таких списков, уступая Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии. В Азербайджане положение матерей и детей оценивается хуже, чем в России, Грузии, Казахстане, Украине и Молдавии. Однако страна опережает Туркмению, Армению, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан.