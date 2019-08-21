Как армянин оказался в азербайджанской сборной по фехтованию

Забота о развитии спорта и благосостоянии спортсменов в нашей стране заложена еще со времен, когда нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев стал президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана. То есть, с 1997 года.

По его инициативе активно строились спортивные школы, формировались национальные команды по тем видам спорта, которые традиционно были сильны в Азербайджане.

С годами забота государства о спортсменах не уменьшилась, наоборот, только растет.

За каждую победу на международных соревнованиях спортсменам выделяются денежные призы, квартиры, автомобили. Да, бюджету это обходится в немалые средства, но спорт есть спорт. И, как говорится, спорт и искусство вне политики, однако, до определенного этапа.

Есть такой вид спорта — фехтование. Прекрасный, гармоничный, пластичный и достаточно интересный, хоть и монотонный. На любителя, короче.

Достижений, правда, у нас особых нет, несмотря на приглашенных из ближнего зарубежья тренеров.

Ну, да ладно. Не будем придираться. Тем более, порой, наши спортсмены привозят медали с международных соревнований. Например, в январе текущего года, азербайджанский шпажист стал вторым на этапе Кубка мира. Так, юношеская сборная Азербайджана по фехтованию приняла участие на этапе Кубка мира в Бахрейне, и лидер команды Руслан Гасанов проиграл чеху Якубу Юрке (6:15). Неплохой результат, не так ли?

Позже, уже в апреле этого же года, в городе Торунь (Польша) прошел чемпионат мира среди юниоров и кадетов по фехтованию. Нашу страну в этом виде программы представили Джаваншир Агакишиев и Айсель Ахадова.

Отрицать положительные результаты наших спортсменов мы не собираемся, но, есть нюанс, который сильно омрачил нашу радость.

Так, согласно официальной информации на сайте федерации Фехтования Российской Федерации, 21 мая 2019 года в Ростове-на-Дону прошло Открытое Первенство Южного Федерального Округа по фехтованию среди юношей 2002-2005 г.р.

Азербайджан также принимал участие в этом турнире. В составе команды (вот тут начинается самое интересное) указаны Арусланов Р., Ахвердов Р., Гулиев Б., Мяликзаде К. Как ни странно, только имя Ахвердова Р. имеет гиперссылку — переход на другую страницу сайта Федерации. Перейдя по ссылке , мы видим, что молодой человек 2002 года рождения по имени Роберт Сергеевич Ахвердов является представителем Республики Северная Осетия — Алания. Однако, фамилия у него явно не осетинская, не русская и даже не грузинская. И мы попытались узнать какой же национальности молодой фехтовальщик.

Как оказалось, Роберт Ахвердов на самом деле армянин.

Мы обратились Федерацию Фехтования Азербайджана, чтобы узнать каким образом в нашей команде оказался представитель армянского народа.

Во вторник пресс-служба Федерации попросила время на расследование. В среду утром в # поступило заявление Федерации. Представляем текст полностью:

«В мае текущего года в российском городе Ростов прошел открытый турнир среди юношей 14-17 лет. Наши шпажисты в течение года принимают участие в десятках подобных турниров, результаты которых не имеют никакого значения, которые носят формальный характер. Федерация Фехтования Азербайджана всегда поддерживает участие наших шпажистов на подобных турнирах, проводимых среди детей и юношей. Цель в том, чтобы наши спортсмены повышали свои навыки и увеличивали опыт участия в международных турнирах. Специалисты в сфере фехтования знают, что представители любой страны могут принимать участие на подобных открытых турнирах, иногда даже за свой счет.

Мы хотим еще раз подчеркнуть, что этот турнир не носил официального характера и спортсмены, которые выступали на соревновании, не выступают от имени сборной команды Азербайджана по фехтованию. Отметим, что на этом турнире был и спортсмен из Азербайджана, который поехал туда за свой счет. Федерация Фехтования обязана обеспечивать участие наших спортсменов на соревнованиях, входящих в календарный план FIE — Международной федерации фехтования.

Что касается информации об участии Роберта Сергеевича Ахвердова в составе нашей команды среди юношей: во время соревнований Роберт Ахвердов 2002 года рождения, подошел к нашему тренеру Судефу Гулиеву и сказал, что хочет выступить вместе с нашими шпажистами. Как причину Ахвердов указал тот факт, что приехал на соревнования без тренера и хочет испытать свои силы в командном поединке. Наш тренер проверил паспорт Ахвердова и убедился в том, что Роберт Сергеевич родился в Северной Осетии и является гражданином России, после чего отметил, что не против участия спортсмена. Наш тренер Судеф Гулиев сделал это для того, чтобы поддержать спортсмена из Осетии. Так как турнир носил формальный характер, регламент мероприятия позволял это сделать.

Также, мы хотели бы выразить отношения к тому, что в свидетельстве о рождении Роберта указана национальность армянин. Естественно, в тот момент наш тренер Судеф Гулиев не знал, что Ахвердов армянской национальности (на таких соревнованиях единственным необходимым документом является паспорт и свидетельство о рождении не требуется). С другой стороны, давайте посмотрим на ситуацию с иной призмы. Желание спортсмена армянского происхождения принимать участие в составе азербайджанской команды должно беспокоить армян, а не нас. Мы уверены, что если бы было наоборот, армяне распространили бы ее в мировых СМИ. Это еще одно доказательство уровня азербайджанского спорта на мировой арене.

Как видно, в последние годы, кто-то не может перенести положительные изменения, происходящие в Федерации Фехтования Азербайджана, и путем шантажа хочет оттенить наши успехи. В любом случае, тот факт, что наша шпажистка Анна Башта стала чемпионкой Европы среди молодежи до 23 лет на турнире, прошедшем в болгарском городе Пловдив, и, то, что после 57 лет наш шпажист Руслан Гасанов завоевал бронзовую медаль на проходящем в польском городе Торунь Первенстве мира среди юниоров, является большим достижением азербайджанского спорта.

В конце еще раз хотим отметить, что в соответствии с международными правилами, только на международных аренах спортивную честь Азербайджана могут защищать спортсмены, обладающие азербайджанским паспортом. Это стандартная процедура, известная всем».