Израиль утвердил соглашение с ХАМАС

Израиль утвердил соглашение с палестинским движением ХАМАС, пишет израильская газета Haarez.

По данным издания, соглашение, состоящее из шести пунктов, было утверждено накануне в ходе заседания Кабинета безопасности Израиля, и будет реализовываться поэтапно.

Переговоры между Израилем и ХАМАС по указанному соглашению велись при посредничестве Египта и специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Николая Младенова. Израиль уже выполнил первые два пункта соглашения: возобновил работу КПП «Керм Эбу Салим» на границе сектора Газа и расширил зону промысла для палестинских рыбаков из Газы до девяти морских миль.

Соглашение также предусматривает введение режима прекращения огня. Кроме того, в рамках соглашения в сектор Газа будет отправлено медицинское оборудование и обеспечен доступ в анклав гуманитарной помощи.

Взамен ХАМАС должен освободить двух израильских военных и два гражданских лица.

При этом министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил свергнуть власть движения ХАМАС в секторе Газа, спровоцировав волнения среди населения анклава.

«Есть два варианта свержения ХАМАС: либо мы оккупируем сектор Газа, жертвуя при этом множеством наших солдат либо создаем там арабскую весну», — сказал глава ведомства в интервью газете «Маарив».

По словам Либермана, необходимо контактировать с общественностью Газы, а не с руководством ХАМАС. «Поддержка ХАМАС со стороны населения Газы сегодня находится на очень низком уровне», — выразил уверенность израильский министр.

Агентство «Анадолу»

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