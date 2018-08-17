Израиль утвердил соглашение с ХАМАС

Израиль утвердил соглашение с палестинским движением ХАМАС, пишет израильская газета Haarez.
По данным издания, соглашение, состоящее из шести пунктов, было утверждено накануне в ходе заседания Кабинета безопасности Израиля, и будет реализовываться поэтапно.
Переговоры между Израилем и ХАМАС по указанному соглашению велись при посредничестве Египта и специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Николая Младенова. Израиль уже выполнил первые два пункта соглашения: возобновил работу КПП «Керм Эбу Салим» на границе сектора Газа и расширил зону промысла для палестинских рыбаков из Газы до девяти морских миль.
Соглашение также предусматривает введение режима прекращения огня. Кроме того, в рамках соглашения в сектор Газа будет отправлено медицинское оборудование и обеспечен доступ в анклав гуманитарной помощи.
Взамен ХАМАС должен освободить двух израильских военных и два гражданских лица.
При этом министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил свергнуть власть движения ХАМАС в секторе Газа, спровоцировав волнения среди населения анклава.
«Есть два варианта свержения ХАМАС: либо мы оккупируем сектор Газа, жертвуя при этом множеством наших солдат либо создаем там арабскую весну», — сказал глава ведомства в интервью газете «Маарив».
По словам Либермана, необходимо контактировать с общественностью Газы, а не с руководством ХАМАС. «Поддержка ХАМАС со стороны населения Газы сегодня находится на очень низком уровне», — выразил уверенность израильский министр.
Агентство «Анадолу»
21 просмотров