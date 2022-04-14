Президент Ильхам Алиев подписал закон «О разрешении на принятие и подтверждение, реализацию Risk-service соглашения по реабилитации и разработке блока, включающего нефтяные месторождения на суше Бузовна-Маштага, Гала и Зира в Азербайджанской Республике», подписанного между государственной нефтяной компанией SOCAR и «GL International LTD».

Как сообщает Report, 14 декабря 2021 года между государственной нефтяной компанией SOCAR и «GL International LTD» было подписано Risk-service соглашение по реабилитации и разработке блока, включающего нефтяные месторождения на суше Бузовна-Маштага, Гала и Зира в Азербайджанской Республике.