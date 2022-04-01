Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил «Протокол о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой республики в области профессионального образования».

Соответствующее решение опубликовано в Resmi Gazete.

Решение вступило в силу со дня его подписания.

Отметим, что данный протокол был подписан 19 февраля 2021 года в Анкаре в рамках 9-го заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

Документ предусматривает расширение сотрудничества между двумя странами в области профессионального образования и изучение опыта Турции в соответствующем направлении.