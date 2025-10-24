Правительство Казахстана утвердило проект соглашения о стратегическом партнёрстве с Азербайджаном в энергетической сфере.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров страны.

Согласно Соглашению, стороны будут развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере, в области возобновляемых источников энергии, а также в других направлениях, представляющих взаимный интерес.

Документ будет способствовать расширению энергетического сотрудничества между двумя странами и укреплению энергетической безопасности в регионе.