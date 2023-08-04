Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает #, информацию об этом обнародовала турецкая правительственная газета Resmi Gazete.

Документ из 12 пунктов был подписан 22 декабря 2021 года в Баку.

От имени правительства Турции документ подписал Фатих Донмез, занимавший в то время пост министра энергетики и природных ресурсов, а от имени правительства Азербайджана — министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Соглашение предусматривает расширение сотрудничества в области горнодобывающей промышленности.