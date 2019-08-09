Изменение «нормандского формата» не обсуждается

Вопрос изменения «нормандского формата» не стоит на повестке дня, заявил представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу.

«Франция полностью привержена урегулированию конфликта и выполнению минских соглашений, в частности, в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине послом Куртом Волкером. Изменение нормандского формата не стоит на повестке дня», — заявил на брифинге представитель французского ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.