На днях и.о. премьер-министра Никол Пашинян назвал заявления руководства Азербайджана о Зангезурском коридоре странными. Об этом он заявил на встрече с активом партии «Гражданский договор» в административном районе Аван. «Нас пытаются запугать разблокировкой коммуникаций, говорят о каких то коридорах. Если честно, заявления руководства Азербайджана на эту тему несколько странные», – отметил он.

Он напомнил, что принято два трехсторонних заявления, в которых говорится о разблокировке коммуникаций, но в них нет ни слова о предоставлении коридора. «Мы никогда официально или неофициально не обсуждали тему коридора, предоставления территории, речь идет о Мегри», — заявил Пашинян.

В ходе своей предвыборной агитации Пашинян также поведал, что «вопросы открытия коридора через Мегри и передачи Азербайджану 7 сел в Армении обсуждались в проекте заявления от 9 ноября 2020 года, однако были отклонены им. Я со всей ясностью заявил, что не подпишу такой документ, как бы то ни было. На этом вопросы были сняты», — заявил Пашинян.

Saxta.info решил разобраться, насколько слова армянского премьера соответствуют действительности и на самом ли деле тема транспортного коридора, соединяющего западные регионы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой не является предметом обсуждения.

Армянская сторона привыкла очень вольно обращаться с текстами международных документов. Достаточно напомнить, что в свое время армянское правительство перевирало тексты четырех резолюций Совбеза ООН по Карабаху, в преамбуле которых конкретно указывалось на освобождение из-под оккупации конкретных территорий. Например, сам Пашинян проявил большую изобретательность, доказывая в российском телеэфире, что резолюции СБ ООН по Нагорному Карабаху были приняты в другое время и в другом контексте. Тем же самым Никол Пашинян занимается сегодня в отношении подписанного 10 ноября трехстороннего заявления.

Интересно, что линии отказа от Зангезурского коридора Никола Пашиняна стал придерживаться только сейчас. Видимо, это связано с предстоящими выборами и попыткой завлечь избирателей. Ведь известно, что армянское общество с недоверием и недовольством восприняло соответствующий пункт трехстороннего заявления. Отрицать его наличие Пашинян начал только сейчас, а в первое время после подписания трехстороннего заявления он высказывался иначе, указывая, что Армения возобновит некоторые транспортные коммуникации.

«Открываются дороги из Азербайджана в Нахичевань, но вместе с тем деблокируется и дорога из Еревана в Сюникскую область по Нахичевани», — заявлял он, чем признал, что вопрос Зангезурского коридора находится на повестке.

Начнем с того, что вопрос коммуникаций между Азербайджаном и НАР, безусловно, обозначен в трехстороннем заявлении от 10 ноября. В нем имеет пункт 9-й, который гласит следующее:

«Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана».

Думается, не нужно дополнительно пояснять, что подразумевается под «транспортным сообщением между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой».

В конце марта вице-премьер Армении Мгер Григорян, входящий в трехстороннюю рабочую группу по вопросу открытия коммуникаций, заявил, что Армения и Азербайджан при посредничестве РФ обсуждают разблокировку всех коммуникаций, действовавших в советские времена.

«По сути, мы обсуждаем возможность разблокировки всех коммуникаций, действующих в советские времена», — заявил он.

Григорян также сообщил, что совместная рабочая группа по разблокировке коммуникаций должна была представить первые результаты до конца марта, однако дата изменилась, поскольку предстоит дополнительная экспертная работа. «В основном обсуждения идут о возобновлении транспортных и железнодорожных путей», — добавил он.

Эти слова Мгера Григоряна опровергают вышеприведенные заявления Никола Пашиняна об отсутствии в повестке вопроса коридора через Мегри. Нет сомнений, что работа группы застопорилась именно из-за вопроса восстановления Зангезурского коридора, который функционировал на данной территории в советский период и был разрушен армянами за годы оккупации. Захватив Зангиланский, Джебраильский и Физулинский районы, Армения установила контроль над 120 километрами азербайджано-иранской границы, по которой проходила железная дорога. За годы оккупации армяне полностью разобрали пути и на оккупированном участке, и в самом Мегри, продав и рельсы, и шпалы.

Сама тема такого коридора появилась в повестке не сегодня. Например, после встреч в Париже и Ки-Уэсте в 2001 году армянская сторона в лице Роберта Кочаряна дала согласие на обмен коридорами — Лачинский в обмен на Мегринский (Зангезурский), но затем пошла на попятную, испугавшись реакции оппозиции. Известно также о существовании так называемого «Плана Гобла», который предлагал обменять узкую полосу на армяно-иранской границе на Нагорный Карабах с Лачинским коридором. Затем, подумав о том, что такой вариант лишает Армению границы с Ираном и способствует «пантюркистской идее», Гобл родил другой план — «Гобл-2», еще более безумный и оставляющий Азербайджан после получения Мегринского коридора без границы с Турцией.

Так что, разговор о Зангезурском коридоре поднимается совершенно правомерно в контексте восстановления транспортного сообщения в постконфликтный период. Поэтому первоначально ни у кого не возникало сомнений в наличии такого вопроса на повестке, тем более что он прописан в тексте трехстороннего заявления. Зарубежные СМИ и эксперты отмечали, что Азербайджан, согласившись на компактное проживание армян в Карабахе, получит взамен фактическую территориальную прибавку: транспортный коридор от основной территории Азербайджана в свой эксклав Нахчыван через территорию Армении.

Коридор важен для Баку прежде всего тем, что Нахчыван имеет несколько километров общей границы с основным союзником Азербайджана в регионе — Турцией. Безопасность дороги будет обеспечивать погранслужба ФСБ России. Не ставя под сомнение появление такого коридора, СМИ наперебой писали о том, что возрождение транспортного и грузового сообщения между Азербайджаном и его автономной областью будут контролировать российские пограничники.

Кстати, о пограничниках. Накануне Дня Республики распространилась любопытная новость. Армянское правительство выделит ФСБ России земельные участки в общинах Капан, Мегри и Тех. Армянское правительство обосновало это необходимостью укрепления юго-восточных границ в рамках трехстороннего соглашения.

Однако у многих экспертов уже возникли сомнения относительно таких объяснений. О размещении на границе Армении и Азербайджана дополнительных сил российских пограничников говорил и директор ФСБ Александр Бортников. Из сообщения становится ясно, что Россия, как гарант исполнения трехстороннего заявления глав государств от 10 ноября, приступает к осуществлению одного из важнейших пунктов мирного соглашения — разблокированию транспортных коммуникаций на участке Зангезурского коридора.

Как мы уже отметили выше, пункт об открытии сообщения между Азербайджаном и его автономией четко прописан в 9-м пункте трехстороннего заявления, под которым стоит и подпись Никола Пашиняна. И это дает Баку все основания для соответствующих заявлений.

«40-километровый Зангезурский коридор, отделяющий нас от Нахчывана, будет открыт», — сказал президент Ильхам Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV. По его словам, открытие этого коридора является одним из пунктов трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября. «После подписания документа рабочая группа на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ предприняла очень серьезные шаги по этому вопросу. С уверенностью могу сказать, что железнодорожный коридор будет открыт. Азербайджан выполнит все свои обязательства», — отметил он.

Президент подчеркнул, что соединение Восточного Зангезура с Западным Зангезуром, являющимся исторической территорией Азербайджана, с последующим соединением Нахчывана с Турцией через Ордубад станет «еще одним нашим историческим успехом». «У меня нет сомнений, что так и будет. Азербайджан делает все от нас зависящее, чтобы с реализацией этого проекта не возникало никаких проблем», — добавил Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана затронул еще один момент, очень болезненный для армянской стороны, но являющийся реальностью. Он подчеркнул, что Российские железные дороги являются владельцами Железных дорог Армении. «Поэтому мы этот вопрос больше обсуждаем с российской стороной», — отметил он.

Армянские железные дороги действительно являются фактически собственностью РЖД. В 2008 г. между Республикой Армения и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) подписан Концессионный договор сроком на 30 лет о передаче государственного ЗАО «Армянская железная дорога» в управление ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), которое является 100%-й дочерней компанией РЖД.

После прихода к власти Пашиняна в Армении начали притеснять российский бизнес, в том числе в серьезных финансовых махинациях обвинили и ЮКЖД. В ответ в России начали подумывать об уходе из Армении. Это вызвало панику в экспертном сообществе. Эксперты указывали, что Армения встанет перед серьезными финансовыми проблемами в случае расторжения концессионного договора с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) о передаче системы железнодорожного транспорта республики в управление ЮКЖД (ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»). В случае расторжения договора железным дорогам Армении предрекли полнейший паралич,

Подводя итог, можно с полной уверенность сказать: Никол Пашинян обманывает армян. Договоренность о строительстве железной и автомобильной дорог в Нахчыван существует. Она прописана в трехстороннем заявлении от 10 ноября и находится в повестке трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров правительств Азербайджана, России и Армении. Отказ же Пашиняна от своих же прежних заявлений, по всей видимости, связан с предвыборной кампанией и опасением потерять власть.

Таким образом, Saxta.info приходит к выводу, что сказанное премьером Армении не соответствует действительности.