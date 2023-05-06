Открытие Зангезурского коридора положит конец блокаде Нахчывана.

Как передает Report, об этом написал в Twitter помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева было отмечено в Нахчыване, где он родился, вместе с дипломатическим корпусом с резиденцией Баку и Анкаре. С открытием Зангезурского коридора прекратится блокада Нахчывана и для всего региона возникнут новые возможности», — отметил Хикмет Гаджиев.