Из НАТО прозвучал ответ на заявление России о прекращении сотрудничества

НАТО опровергла заявление России о том, что альянс и Москва полностью прекратили сотрудничество. «Позиция НАТО не изменилась. В отношении России Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода: мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога», — говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, обнародованном во вторник, 16 апреля.

Накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линии. «НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — сказал российский дипломат в интервью агентству РИА «Новости».

В ответ на это Оана Лунгеску указала, что в марте 2014 года НАТО в связи с «агрессивными действиями России против Украины, полностью приостановила практическое сотрудничество с Россией, сохранив при этом каналы для политического и военного диалога», и ситуация с тех пор не изменилась.