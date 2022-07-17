Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что рассмотрение специальным трибуналом военных преступлений российского руководства станет для России Судным днем.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

«Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы «Судном дне» для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такого запугивания. Но взгляните, насколько цинично говорить такое же сегодня — в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малайзийского «Боинга». 298 человек были убиты в очевидном акте терроризма. 80 детей. Граждане десяти государств», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, уже тогда, в 2014 году, Россия шла по этому пути – к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, который «точно состоится в отношении российской агрессии против Украины».

«Это для России будет Судный день. И не в переносном смысле, не как громкое выражение, а буквально», — заявил глава государства.

«По состоянию на 19 часов сегодня Россия применила против Украины уже более 3 тысяч крылатых ракет. Невозможно посчитать количество артиллерийских и других снарядов, которые были применены против нашей страны и наших людей. Но точно возможно привлечь к ответственности всех российских военных преступников. Каждого из коллаборантов. Всех, кто ответственен за террор. За все, что происходит 144 дня и более восьми лет. Это будет сделано», — убежден президент.

17 июля, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для Украины якобы наступит «Судный день», если она «нападет» на оккупированный Россией Крым. (УНИАН)