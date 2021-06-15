Президент США Джо Байден в преддверии встречи с президентом РФ Владимиром Путиным охарактеризовал российского лидера как «жесткого» человека и «достойного соперника».

«У меня были встречи с ним. Он находчивый, он жесткий, и я обнаружил, что он — как говорилось, когда я раньше участвовал в играх с мячом — достойный соперник», — сказал Байден на пресс-конференции после саммита НАТО в понедельник.

Также Байден повторил, что планирует обсудить с Путиным сферы, где США и РФ могли бы сотрудничать, если Москва выберет такой вариант. При этом он пообещал, что если Путин выберет отказ от сотрудничества и «будет действовать, как он делал в прошлом в отношении кибербезопасности и некоторых других направлений, то мы дадим ответ».