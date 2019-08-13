Истребитель НАТО сопровождал самолет Шойгу над Балтикой

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, сообщает РИА Новости.

Самолет, в котором находился глава Минобороны РФ, следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.

Над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.

| 2019-08-13T18:21:20+00:00 13 августа 2019, 20:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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