После начала полномасштабной войны РФ против Украины и на фоне роста напряженности в отношениях Москвы и НАТО возросло число инцидентов с участием российской военной авиации над Балтийским морем. «Да, мы определенно это замечаем, у нас больше инцидентов, как мы их называем», — заявил в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF во вторник, 23 августа, генеральный инспектор военно-воздушных сил Германии (эта должность соответствует должности командующего ВВС) Инго Герхарц.

По его словам, в ходе таких инцидентов российские военные самолеты приближались к воздушному пространству НАТО, после чего их перехватывали самолеты Североатлантического альянса. Последний случай произошел 19 августа, когда российский самолет-разведчик в сопровождении истребителей вылетел из Калининграда в регион над Балтийским морем. Вскоре в небо были подняты самолеты немецких ВВС, которые оставались на определенной дистанции от российских, сообщил генерал-лейтенант Герхарц.

Он подчеркнул, что полеты военных самолетов РФ в международном пространстве не нарушают никаких норм, однако НАТО подает сигналы, что границы ее воздушного пространства — это «красная черта», пересекать которую российским самолетам нельзя. (DW)