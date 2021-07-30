Командование НАТО направляло накануне испанские истребители Eurofighter и итальянские истребители-бомбардировщики F-35 для сопровождения российских самолетов, летевших над Балтийским морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление альянса.

«Истребители НАТО, приписанные миссии Балтийского воздушного патрулирования, идентифицировали два самолета радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП и истребитель Су-24», — сказано в документе.

По данным НАТО, эти самолеты вылетели из Калининградской области.

Также в заявлении уточнили, что в это же время, в той же зоне был замечен, перехвачен и идентифицирован транспортный самолет Ил-76. В НАТО подчеркнули, что этот российский самолет не предоставлял план полета, и у него не был включен транспондер, поэтому полет представлял потенциальную угрозу для гражданских авиалиний.

При этом в альянсе отметили, что российский самолет не входил в воздушное пространство стран НАТО, и операция сопровождения «носила рутинный характер».

В последнее время самолеты стали чаще вылетать на сопровождение в регионе российской авиации, пролетающей над международными водами вблизи территории НАТО, сказано в сообщении.