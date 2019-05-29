«История войн не знает другого подобного предприятия»

К 75-летию высадки союзников во Франции

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Система дезинформации противника была довольно сложной, многокомпонентной и полностью взаимоувязанной. Необходимо было не только ввести немецкие штабы всех уровней в заблуждение, но и обеспечить скрытность всех мероприятий. На британских островах располагалась огромная армия союзников, и было совершенно очевидно, что она собирается там не просто так.

Осенью 1943 года Гитлер издал директиву, в которой восточный фронт в СССР и западный фронт, в тот момент только в Италии, признавались одинаково важными и расписывались мероприятия по противодействию возможной высадки союзников во Франции или Бельгии.

Самый большой обман

Обеспечение скрытности в подготовке операции Overlord и дезинформация противника, в том числе большая часть разведывательных операций выпали на долю англичан. Было проведено огромное количество мероприятий, в том числе и для дипломатов. В британские и американские посольства было направлено большое количество документов, в которых в ложную информацию были вкраплены точечно и действительные факты. Мы остановимся на двух блестящих операциях. С первой из них относительно недавно был снят гриф секретности, вторая — вошла в учебники.

Ни для кого не было секретом, что в конце концов второй фронт откроется, союзники высадятся. Но когда это случится? И где? Надо полагать, что немецкая разведка дорого дала бы (и наверняка давала!), чтобы получить ответ на два этих вопроса. А союзники, соответственно, делали все возможное, чтобы запутать противника.

В ноябре 1943 года на прием к военному министру Великобритании пришел некий Джон Генри Бивэн, биржевой маклер и брокер, в армии никогда не служивший по причине неизлечимой болезни суставов. Прежде всего, он попросил удалить из кабинета секретаря. Результатом разговора стала аудиенция у Черчилля.

Уже 2 декабря премьер-министр подписал распоряжение, согласно которому руководителем операции, получившей название Fortitude (Мужество), назначался Джон Генри Бивэн. Он имел почти неограниченные права, в частности, согласовывал расходы лично с Черчиллем. Привлекли к делу и американских союзников.

В чем заключалась основная идея? На первый взгляд ничего нового. Убедить Гитлера, что «настоящее» наступление состоится в другом месте и в другое время.

В Нормандии должны были высадиться около 40 дивизий, предварительно сосредоточенные на юге Англии. Значит, нужно продемонстрировать, что еще больше войск будет высажено на другом участке побережья, в районе Па-де-Кале. По данным английской разведки в этом было убеждено немецкое командование. Фюрера нужно было еще больше укрепить во мнении, что именно здесь нужно сосредоточить основные силы вермахта, а вовсе не на побережье Нормандии, где союзники собирались разыграть большой спектакль, и не более того. В крайнем случае, где-то, например в Нормандии, еще готовится отвлекающая операция ограниченными силами и средствами.

Операция Fortitude проводилась в два этапа. Первый — использовать двойных агентов для передачи дезинформации. Второй — подготовка десанта по всем правилам тактики и стратегии, чтобы агенты вермахта и воздушная разведка видели своими глазами, где именно англо-американцы сосредоточивают свои основные силы.

Поляк Роман и испанец Хуан были агентами высочайшего класса, завербованными абвером еще в 1930 гг. Обоих разоблачила британская контрразведка, и они после соответствующей обработки согласились стать агентами-двойниками. Независимо друг от друга, в середине декабря 1943 года оба информировали немцев о том, что готовится широкомасштабное наступление союзников. Наиболее вероятный район высадки — район Па-де-Кале. К высадке готовятся 28 дивизий. В действительности в первой волне десанта в Нормандии готовилось 5 дивизий.

Пока агенты гнали дезинформацию, Бивэн занимался подготовкой второго этапа операции. В распоряжение его группы была передана фабрика по изготовлению мебели, и вскоре на ее базе начали выпускать деревянные макеты танков и артиллерийских орудий. Работы велись днем и ночью. Танки и пушки тщательно окрашивали, погружали на железнодорожные платформы и с соблюдением всех мер «секретности», доставляли куда следовало. Мы не случайно взяли секретность в кавычки. Слишком демонстративно она соблюдалась, так, чтобы об этом знало максимально возможное количество людей. О чем и доносили действующие, но не выявленные агенты абвера.

Одновременно была повышена активность в эфире союзных радиостанций. Английская разведка подбросила немцам систему армейских кодов, и на том берегу пролива легко читали информацию союзников. В немецких штабах проверяли и перепроверяли информацию, но, видимо, поверили, потому что и Роману, и Хуану сообщили, что их действиями чрезвычайно довольны.

В середине января 1944 года немецкие пилоты впервые передали командованию аэрофотоснимки, на которых были видны танки и орудия, которые сосредоточивались в районе Дувра напротив французского порта Булонь. С каждым днем техники становилось все больше. Да, подготовка велась серьезная. А потом один американский офицер, побывавший на фабрике, предложил Бивэну еще одну идею. Он вспомнил диснеевских надувных персонажей. И вскоре две американские компании отгрузили первую партию резиновых двухтонных грузовиков, танков «Шерман», легких и тяжелых орудий.

Когда на восточном побережье были дислоцированы первые «танковые дивизии», Бивэн приказал расположить вблизи несколько сотен армейских палаток. Стояли настоящие полевые кухни, из труб постоянно шел дым — несуществующие повара готовили горячую пищу для армии призраков. Были развернуты десятки мнимых штабов, был ужесточен контрразведывательный режим, гражданская полиция заменена военной. Особенно немецкую агентуру в подлинности приготовлений союзников убеждало присутствие американского генерала Джорджа Паттона. Он был известен немецкому командованию своим агрессивным наступательным характером по действиям в Северной Африке, на Сицилии и юге Италии.

В проведении этой мистификации даже несколько переусердствовали. В операции были задействованы только английские солдаты и офицеры за исключением Паттона, что само по себе было подозрительным, так как в настоящей операции численность американцев была несравненно большей. Однако, немцы не слишком понимали действительное распределение ролей между англичанами и американцами, и на эту настораживающую деталь в штабах противника внимания не обратили. Потом к берегу пришвартовали четыреста «десантных барж» — на самом деле это были всего лишь брезентовые муляжи, натянутые на проволочный каркас. Немецкие шпионы могли видеть, как с борта барж спускаются солдаты в полном походном снаряжении. Откуда им было знать, что спустившиеся с барж солдаты, ночью на них возвращаются. Потом их заменяли другими и все повторялось.

Одновременно шла подготовка к настоящей высадке, и скрыть это было невозможно. Аэрофотосъемка и донесения агентов подтверждали, что союзники готовятся к высадке и на другом участке, но никто не мог определить: какая операция отвлекающая, а какая основная. По масштабам обе были сравнимы. Решили вызвать в рейх и поляка, и испанца. Но англичане не хотели рисковать, и обоих якобы разоблачили и «убили».

Фюрер 6 мая принял решение перебросить пять отборных танковых дивизий из района Кале, Дюнкерка и Булони в Нормандию, но на следующий день его переубедили, и дивизии остались на месте. Более того, в течение двух недель с побережья Нормандии были отозваны две танковые дивизии и несколько пехотных полков — для укрепления группы войск вермахта в северо-западной Франции и Бельгии.

Возможная высадка в районе Кале и Булони так и осталась величайшей мистификацией Второй мировой войны. Союзники даже не предприняли попытки высадиться в этом районе. Эти французские порты были захвачены в ходе наступления союзников вдоль побережья из Нормандии и Бретани.

Джон Генри Бивэн, истинный герой этой истории, спасший десятки тысяч солдатских жизней, так и не получил того признания, которого заслуживал. Гриф секретности заставил его держать язык за зубами. Он продолжал заниматься биржевыми операциями и умер в 1978 году на семьдесят четвертом году жизни.

В самый сложный и критический момент высадки сказались важнейшие факторы в подготовке этой грандиозной операции. Уже отмечались довольно успешные мероприятия по дезинформации противника. Немецкое командование имело довольно подробные сведения, частично подброшенные разведкой союзников, о концентрации в Англии огромной армии, авиации и флота. Однако это были сведения общего характера не позволяющие судить о задачах и планах союзного командования.

Наряду с дезинформацией противника были разработаны и осуществлены согласованные организационные мероприятия по соблюдению режима секретности. Была введена почтовая цензура. За месяц до высадки фактически отменены увольнения, а если и была необходимость выхода за пределы места дислокации, то среди личного состава распространялись слухи о самых невероятных местах высадки. Причем настоящая информация тщательно перемешивалась с ложной. Например, офицерам французского контингента было сообщено, что они будут высаживаться в Нормандии, но целью были указаны порты Гавр и Нант.

Среди части английских пехотинцев распространялись слухи о высадке в Польше, среди американцев – на Балканах или что их готовят для отправки в Италию или Северную Африку. Обеспечить абсолютную герметичность такого количества войск, предотвратить хоть какие-то контакты с местным населением было невозможно, поэтому в штабе союзного командования была разработана совершенно уникальная операция с картами.

За два дня до выхода в море офицерам всех рангов были вручены карты местности, на которую предстояло высадиться. На них было изображено морское побережье, но понять где оно находится, не представлялось возможным. Это были участки территории СССР с русскими названиями. В частности, там были реки Волга, Днепр, Западная Двина и т.д. Интересно, что немецкая агентура раздобыла некоторые карты и передала об этом несколько сообщений.

Эфир над Англией был в это время совершенно пустым, только радиостанция ВВС передавала обычные новости и специальные сообщения. Странно, но это обстоятельство немецкое командование не насторожило, происходящее было воспринято как игра разведки союзников. Даже капитаны кораблей, как десанта, так и конвоя не имели карты маршрута. Когда погрузка войск началась, и это было зафиксировано авиаразведкой противника, им были указаны только координаты выхода в заданный район и время рандеву с другими кораблями. Порядок следования был сообщен только тогда, когда погрузка войск была закончена и связь с берегом прекратилась. Уже в море специально назначенный на каждый корабль офицер контрразведки вручил капитану карту с маршрутом следования и места подхода к берегу.

Было еще одно обстоятельство, которое следовало учитывать. Движение такого большого количества кораблей, несомненно, будет отслежено немецкими подводными лодками, контролировать которые не было возможности. С целью отвлечения внимания противника от настоящего места высадки, часть кораблей с десантом вышла в море раньше и шла извилистым маршрутом, сначала на север, затем на запад и только потом повернула к берегам Нормандии. Как оказалось, немецкие подводники засекли столь странное движение кораблей союзников, но приняли это за попытку высадки десанта в Норвегии. Соответственно никаких действий во Франции предпринято не было.

Одновременно у всех офицеров были собраны фальшивые карты и розданы настоящие с поставленной боевой задачей. Только на подходе к берегу Нормандии личному составу десанта сообщили, куда они следуют. Это была сложная в организационном отношении задача. Достаточно сказать, что нужно было раздать несколько десятков тысяч ложных карт, затем их собрать и снова раздать, но теперь уже настоящие. Эти действительные карты были розданы не только офицерам, а даже сержантам. Они выполняют в американской армии функции командира взвода. Но кроме армии и флота несколько тысяч карт с полетными заданиями были розданы летчикам и не только тем, которые прикрывали десант или выбрасывали парашютистов, а и тем, кто осуществлял вспомогательные налеты на объекты в северной Франции и Бельгии. Эта map operation вошла в учебники по оперативному искусству и планированию боевых операций.

(Окончание следует)