Новый взрыв прогремел в ночь на понедельник на складе оборонного предприятия «Слобода» в сербском городе Чачак, где 4 июня произошел пожар. Об этом проинформировал телеканал TV Prva.

Корреспондент телеканала с места событий сообщила, что ночью, по неофициальной информации, на аварийном складе прогремел новый мощный взрыв. В настоящий момент на месте наблюдается дым. Полиция оцепила предприятие и не допускает рабочих фабрики на территорию.

Ранее власти сообщили, что ситуация на военном предприятии взята под контроль. К тушению пожара приступили военные вертолеты, которые сбросили на место возгорания свыше 100 тонн воды.

Как сообщил глава МВД Сербии Александар Вулин, пожар и взрывы произошли на предприятии около 01:30 4 июня, жертв и пострадавших нет, все работники были эвакуированы. В заявлении компании «Слобода» сообщается, что пожар произошел в отдельной части фабрики, где складируются и хранятся элементы и готовая продукция боеприпасов малых калибров.

По словам президента Сербии Александара Вучича, ущерб от пожара составил €1,5-2 млн.

На месте инцидента находятся следственные органы, компания «Слобода» сформировала следственную комиссию, которой предстоит выяснить причины инцидента. (ТАСС)