История одного цинизма: вспоминая Грузию августа 2008 года…

История не терпит сослагательного наклонения, но она дает возможность раздачи справедливых оценок. Сегодня исполняется 11 лет российской военной агрессии против Грузии. Именно 8 августа 2008 года в окрестностях города Цхинвали начались военные столкновения между грузинской армией и регулярными войсками РФ. Весь мир в это время следил за Олимпиадой в Пекине. И он, к сожалению, тогда не сделал всего возможного для предотвращения этой российской агрессии, а затем для ее осуждения.

Хотя, все априори было более, чем понятно и цинично. Российская сторона «обосновывала» свои действия необходимостью защиты сепаратистов из Южной Осетии и Абхазии. И весь мир понимал абсурдность такого «объяснения». Понимал, но предпочитал молчать, не особо сильно возмущаться политикой Кремля. В итоге, Россия сумела за несколько дней своей военной агрессии против Грузии начать наступление вглубь территории этой соседней страны и нанести значительный урон грузинским войскам — а затем добиться выгодного для себя и опекаемых сепаратистов перемирия.

Потом, Россия признала «независимость» Абхазии и Южной Осетии. Но даже после всего этого, РФ избежала международной изоляции. Против нее не были введены санкции, ее не выгнали из ПАСЕ, с ней продолжали торговать, ей продолжали улыбаться. Это было классическое, ранее уже встречавшееся в новейшей истории человечества, умиротворение агрессора. В первый раз оно, напомню, закончилось Второй мировой войной, которая превратила всю Европу в руины, которая стоила жизней сотен миллионов людей. А во второй раз, в Кремле, увидев трусость и слабость Запада, решили, что теперь им можно все.

В итоге, спустя несколько лет, весь мир увидел «гибридную войну» со стороны России в отношении Украины. Она привела к аннексии Крыма и созданию никем не признанных «ЛНР» и «ДНР». Только после этого коллективный Запад начал нехотя, вынужденно реагировать на новый акт российской агрессии, на сей раз в самом центре Европы. При этом, до сих пор в ЕС есть огромное число политиков, призывающих «услышать Россию», и «не осуждать ее слишком сурово».

И это после того, как Украина отдала жизни более 15.000 своих сыновей и дочерей в войне, которую ей навязала Россия. Это после того, как очевидной истиной является желание и готовность России и далее убивать украинцев, отбирать у нее все новые территории под лживые утверждения про «ихтамнетов» и про безостановочную дребедень про «братство народов». И реализация этих планов РФ зависит, в огромной степени, от готовности Запада защищаться. Да, это ведь не только Украина сейчас в огне и в крови. Это ныне вся Европа, все республики бывшего СССР, включая даже страны Прибалтики, находятся под реальной опасностью российской агрессии.

Чтобы в очередной раз убедиться в этом, достаточно обратить внимание на содержание последнего телефонного разговора между президентами России и Украины. Разговор этот был инициирован Владимиром Зеленским после того, как террористы «Л/ДНР» убили четверых украинских воинов, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе. По словам украинского президента, он сказал Путину, что «это не приближает нас к миру». Кроме того, Зеленский порпросил президента РФ повлиять на террористов из «Л/ДНР».

«Для деэскалации конфликта необходимо исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления «ДНР» и «ЛНР» особого статуса», – раскрыла подробности разговора российская сторона. И совершенно прав депутат ВР Мустафа Найем, когда пишет о том, что «циничность диалога в том, что тема изменений в Конституцию поднята в контексте гибели четырех украинских военнослужащих». Действительно, человеческим языком это называется шантаж и давление с целью изменить государственное устройство Украины под дулом автоматов.

Такова нынешняя политика Кремля. Но, говоря футбольным языком, российская команда играет так, как ей позволяет соперник в лице коллективного Запада. Я глубоко убежден в том, что всего того, что мы наблюдаем в Украине можно было бы избежать, если бы мировое сообщество, ведущие государства мира заняли жесткую и осуждающую позицию в отношении РФ после той августовской войны 2008 года, что она навязала Грузии. Увы, история не терпит сослагательного наклонения. Она лишь способна давать справедливую оценку всем и всему. И совершенно очевидно, что термин «шредеризация мировой политики», своим происхождением обязанный экс-канцлеру ФРГ, который является официальным лоббистом РФ, справедлив и живуч.

Об этом все громче говорят и в самой России. К примеру, один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров написал на днях открытое письмо министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, в котором заявил, что ФРГ ответственна за продолжающуюся внешнюю агрессию РФ и нарушения прав человека внутри России. Каспаров назвал европейских политиков «лицемерами, говорящими о справедливости и демократии лишь до тех пор, пока не появится новый газопровод». При всем неоднозначном отношении к Гарри Кимовичу, в этом вопросе он прав. Доказательством чему являются события августа 2008 года в Грузии…