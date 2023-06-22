Сегодня исполняется 82 года с момента начала войны СССР против Германии и ее европейских союзников. Она началась с самого крупного в мировой истории сухопутного вторжения войск гитлеровской Германии и их союзников на советскую территорию, и закончилась в итоге освобождением от германской оккупации стран Центральной и Восточной Европы. По своим масштабам это был самый крупный и кровопролитный вооружённый конфликт в мировой истории.

Военно-политическое руководство нацистской Германии, рассчитывая на стратегию молниеносной войны («блицкриг»), подготовило план агрессии против Советского Союза, получивший кодовое наименование «План «Барбаросса». В войне против СССР ставилась цель ликвидировать советское государство, завладеть его богатствами и «германизировать» территорию страны вплоть до Урала.

Как же поразительно устроена история! Сегодня, оценивая события 82-летней давности, сильно удивляешься тому, как все поменялось. Россия, практически один в один, копирует действия гитлеровской Германии. Именно Россия устроила самую крупную в нынешнем веке полномасштабную войну в самом центре Европы.

Она также рассчитывала на молниеносный успех. Все эти хвастливые обещания «взять Киев за три дня», звучавшие из уст Марго Симоньян и прочей кремлевской пропагандистской обслуги, были отражением твердой уверенности именно в таком развитии ситуации со стороны военного и политического руководства РФ. А они в это верили потому, что рассчитывали на давно и обильно финансируемую «пятую колонну» внутри Украины.

Плюс, имела место недооценка военных возможностей противника, ошибочное представление о готовности украинцев встречать оккупантов хлебом-солью, а также сильная переоценка своей военной мощи, которая в итоге оказалась скорее немощью. В итоге, как ни крути, все первичные цели войны, которую в РФ по прежнему называют «специальной военной операцией», не выполнены.

В ходе которой, как и в советское время, на войну было отправлено огромное число зэков. Им предлагалось, тогда и сейчас, «кровью искупить свои преступления». Разница лишь в том, что в советское время на первый план в этом вопросе выступали политруки, а сейчас это основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Который, к слову, банально истерит по поводу ситуации на фронте. По его словам, Пятихатки, северная часть Работино, Урожайная находятся под контролем украинской армии. «ВСУ двигаются в сторону Молочного Лимана, если они достигнут цели, то Украина сможет вернуть большинство территорий, захваченных РФ во время «СВО». Украинцы уже форсируют Днепр, а в Голой Пристани начали показываться первые диверсионно-разведывательные группы», — сказал Пригожин.

Дальше — больше. Он уверяет, что контрнаступление ВСУ несет России серьезные проблемы и потери, о которых замалчивают, о которых не знает российский народ. «Когда беда придет, повторяю, мы можем остаться без армии и без России», — подытожил он.

Вот вам и «денацификация» и демилитаризация» Украины, о важности которой так грозно заявляли в РФ, начиная полномасштабное военное вторжение в Украину.

Демилитаризируют как-раз российскую армию. Уже уничтожено свыше 220.000 российских оккупантов. Это колоссальная цифра. Вместе с ранеными и взятыми в плен и вовсе получается цифра, близкая к миллиону! Кроме того, уничтожено свыше 4 000 российских танков, а также 314 самолетов и 306 вертолетов. Плюс, не забываем об этом, после уничтожения крейсера «Москва» российский Черноморский флот превратился во флотилию.

Да, российский ВПК изо всех сил старается что-то наверстать. Но его мощностей и технологий критически не хватает. Тогда как союзники Украины, не так быстро, как могли бы, но все же поставляют ей образцы самого разного современного, и не очень, оружия. Да, пока Украина уступает России «небо». Всего она получила 45 Су-25 и МиГ-29 от партнеров из НАТО и других союзных стран в Европе. Но реальным решением проблемы стало бы предоставление Украине американских F-16. Они имеют более современную начинку, чем советские «ровесники», и способны эффективно выполнять боевые задачи.

Но ситуация постепенно меняется. Вот и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш анонсировал, что Рига отдаст Украине весь свой флот вертолетов для противостояния захватнической войне, которую ведут россияне. «У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты — последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и хорошо выглядеть — мы отправляем в Украину», — сообщил Кариньш.

Вскоре у Украины появятся и американские F-16, а может и F-18. При этом уже очевидно, что Россия эту войну проиграет. У нее просто нет возможностей, финансовых и военных, долго противостоять Украине и ее союзникам. Среди которых, вот ведь еще один парадокс, оказались США и Великобритания, которые противостояли в ходе Второй мировой войны гитлеровской Германии.

А еще больший нонсенс то, что ФРГ является союзником Украины, отправляя ей свои танки, БТР и многое другое. Это же нужно было так умудриться, чтобы из государства, которое является правопреемником СССР, одержавшим победу над фашизмом, превратиться в страну, которая именуется оккупантом. Такая вот гримаса истории. Справедливым финалом которой будет Парад Победы на Майдане Незалежности, где всему миру будут демонстрировать флаги, знамена поверженной российской армии.