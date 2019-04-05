Исполнится ли антииранская «голубая мечта» Болтона?

Создание единого антииранского фронта на Южном Кавказе – «голубая мечта» Джона Болтона, таким мнением поделился с # главный эксперт Американо-Азербайджанского Фонда Содействия Прогрессу Алексей Синицын, комментируя продвижение НАТО на постсоветском пространстве.

«Как ни удивительно, здесь Россия, скорее, вторая цель. Главная – это Иран. Как пишет французский политолог Оливье Морель: «По оценке аналитика проекта Национальной безопасности Трумана Дэниеля Гейнора, Армения занимает стратегическую позицию в важном, потенциально самом опасном регионе в мире. На сегодняшний день это единственный спокойный пограничный рубеж Ирана, который видит в Армении одну из временно потерянных провинций персидской империи»», — считает эксперт.

Синицин также отмечает, что создание единого антииранского фронта на Южном Кавказе – «голубая мечта» Джона Болтона, который воспринимает Тегеран, как личного врага.

«Не случайно же американцы сегодня давят на Брюссель, чтобы в рамках соглашения между Арменией и ЕС, европейцы начали разработку программы закрытия Мецаморской АЭС. Но это вовсе не забота об экологии региона. Дело в том, что мощностями армянской атомной электростанции обеспечивается свыше 70% территории северных провинций Ирана», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли вхождение Армении в НАТО, аналитик сказал, что альянс собирается расширяться в западном полушарии.

«Это явно противоречит основному принципу НАТО, который определил ее первый генеральный секретарь, лорд Исмей: «Держать Америку в Европе, Россию — вне Европы, а Германию — под Европой». Запад строго придерживался этой концепции все 70-лет существования НАТО, чей юбилей уже начали праздновать в «свободном мире»», — сказал он.

Аналитик также добавил, что совсем недавно Дональд Трамп дал понять, что он «всерьёз рассматривает членство Бразилии в Североатлантическом альянсе или какой-нибудь другой формальный союз с южноамериканской страной».

«Все знают эту страну – Колумбия, которая в мае 2018 года, объявила о своем вступлении в НАТО в качестве «глобального партнёра». Среди таких партнеров Афганистан, Австралия, Ирак, Япония, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан и Южная Корея. А, вот, ни Грузия, ни Украина, не говоря уже об Армении, этот статус никогда не получат. О полноценном вступлении в Альянс даже заикаться не стоит», — считает он.

По его мнению, Киев и Тбилиси еще не один год будут кормить иллюзиями о скором членстве в Североатлантическом Договоре.

«Но никто на Западе не захочет рисковать, приближаясь очень близко к России. Американцы без лишнего шума отказались от развертывания новой американской базы «Форт Трамп» на территории Польши. Хотя именно Варшава, предложившая столь оригинальное название военному объекту, была готова выделить $2 миллиарда на финансирование проекта», — добавил он.

Он также считает, что всех своих партнеров, входивших или еще пребывающих в СНГ, США и НАТО будут использовать максимально, но на внеблоковой основе.

«Это принесет натовской креатуре больше рисков, чем дивидендов. Армении подобная перспектива грозит еще и тем, что ко всем своим противникам, она обязательно наживет себе опасного врага в лице Ирана», — резюмировал он.