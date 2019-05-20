Иран предупредил МАГАТЭ

Иран предупредил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об увеличении объема производства низкообогащенного урана в четыре раза, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди сообщило, что Иран увеличивает объем производства низкообогащенного урана (3,67%) в четыре раза.

Камальванди заявил, что его страна «уведомила об этом увеличении Международное агентство по атомной энергии в рамках стандартной процедуры ядерного соглашения».