Власти Ирана направили Израилю карты с местоположением израильских складов, в которых якобы хранится ядерное оружие. По этим объектам, как заявил в четверг телеканалу Al Jazeera высокопоставленный иранский чиновник, Тегеран нанесет удары в случае развязывания войны израильской стороной.

«Тегеран направил Израилю через европейскую страну фотографии и карты израильских складов с ядерным оружием», — цитирует телеканал неназванного иранского чиновника. Он пояснил, что большинство снимков сняты с земли, а не со спутника. Как утверждается, на стены объектов с израильским оружием были «нанесены красные метки». При этом собеседник канала не указал, сделаны ли эти метки на фото объектов или непосредственно на стенах зданий.

«Тегеран подтвердил, что склады и объекты станут его целью, если Израиль решит развязать войну с Ираном», — продолжил чиновник. Согласно его утверждению, Израиль изменил расположение «стратегических складов», но переданные ему данные включают информацию о их новом местоположении.

Президент исламской республики Эбрахим Раиси заявил в понедельник, что Вооруженные силы Ирана в случае малейшей угрозы со стороны Израиля нанесут удар по центральным районам этой страны. В феврале премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет подчеркнул, что Иран и его ядерная программа представляют собой самую большую угрозу Израилю, который вне зависимости от итога переговоров в Вене по восстановлению ядерной сделки с Тегераном оставит за собой свободу действий. (ТАСС)