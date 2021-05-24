Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран договорились продлить до 24 июня временную техническую договоренность о мониторинге на ядерных объектах страны, срок действия которой завершился 23 мая.

Как передает ТАСС, об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, он провел длительные консультации с руководителем Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи, в результате которых сторонам удалось договориться по некоторым вопросам.

«Мы договорились, во-первых, что собранная техническими средствами информация с разных объектов в Тегеране будет сохранена и продолжит находиться на ответственном хранении агентства. Во-вторых, <…> работа по верификации и мониторингу, о которой мы договорились, продолжится в прежнем виде один месяц и завершится 24 июня 2021. Это то, о чем мы договорились сегодня», — объявил Гросси на пресс-конференции в МАГАТЭ.

Накануне агентство Fars со ссылкой на заявление председателя Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммада Багера Галибафа сообщило, что МАГАТЭ с 23 мая не имеет права доступа к видеозаписям и информации с камер внутри иранских ядерных объектов.