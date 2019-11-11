Индия дислоцировала в Кашмире 100 тыс. военнослужащих

Вооруженные силы Индии разместили 100 тыс. военнослужащих вдоль линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times.
«Усиление индийского военного присутствия на линии контроля связано с мерами по предотвращению проникновения террористов из пакистанской части Кашмира в союзную территорию Джамму и Кашмир и обеспечению безопасности в приграничной зоне Индии», — приводит издание слова официальных источников.
По индийским оценкам, военная группировка Пакистана на линии контроля составляет 80 тыс. солдат и офицеров. «После 5 августа, когда была отменена 370-я статья индийской конституции и упразднен штат Джамму и Кашмир, Пакистан перебросил в этот район новые батареи тяжелой артиллерии, а также армейские подразделения, включая два батальона спецназа численностью 700 человек каждый», — уточнили источники.
В 2019 году на линии контроля в Кашмире произошло почти 2,5 тыс. нарушений режима прекращения огня, это наибольшее количество таких инцидентов за несколько лет, сообщили они. Провокации привели к потерям среди индийских военнослужащих. Подразделения армии Индии были вынуждены открывать ответный огонь.
Это решение не поддержала часть мусульманского населения Джамму и Кашмира и некоторые местные политические партии, выступающие за автономию региона и сохранение прежних привилегий. Против такого решения Индии выступил и соседний Пакистан.