Индия в понедельник дислоцировала первую батарею российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на территории граничащего с Пакистаном западного штата Пенджаб. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на источники.

«Первая батарея С-400 дислоцируется в секторе Пенджаба. Эта ЗРС будет способна отражать воздушные угрозы со стороны как Пакистана, так и Китая», — цитирует агентство слова источников.

Ранее в этом месяце заместитель министра иностранных дел Индии Харш Шрингла заявил, что Россия начала поставки ракетной системы С-400.