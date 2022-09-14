Азербайджан, демонстрируя свою приверженность международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма, призывает Армению к прекращению огня и заявляет о готовности в одностороннем порядке передать противоположной стороне до 100 тел армянских военнослужащих, погибших в результате совершения провокации против территориальной целостности Азербайджана 12-13 сентября текущего года.

Об этом сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Отмечается, что в связи с этим был проинформирован и Международный комитет Красного Креста.