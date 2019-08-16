Индексация пенсий вновь зависит от инфляции

Указом главы государства утверждены очередные изменения в закон «О трудовых пенсиях». Отныне при ежегодной индексации пенсионного капитала страховой части личного счета будут брать за основу годовой уровень инфляции.

В настоящее время пенсионный капитал, наряду со страховой частью трудовой пенсии подвергается ежегодной индексации к уровню роста среднемесячной номинальной зарплаты. В довесок к этому изменения в законе предусматривают повышение минимальной трудовой пенсии с 1 октября 2019 года на 25% — до 200 манатов с нынешних 160-ти манатов.

По свидетельству председателя Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугара Байрамова, в этом решении отразились предложения центра, представленные правительству в минувшем году. «В прошлом году наш центр выступил с предложением скорректировать механизмы формирования пенсионного капитала, который значится в страховой части личного счета, беря за основу не среднемесячный прирост номинальной зарплаты, а с учетом официально заявленного годового уровня инфляции, — сказал Байрамов. — В то же время мы считаем важным усовершенствовать механизм и методологию расчета официального годового уровня инфляции».

Экономист отмечает, что такая необходимость вызвана тем, что в иные годы, особенно когда менялся обменный курс, уровень инфляции был высокий. В таких условиях индексация пенсий к реальному уровню роста цен не представлялась возможной, поскольку пенсии пересматривались к годовому уровню роста номинальной зарплаты.

«Безусловно, в некоторые годы рост номинальной среднемесячной заработной платы может превышать уровень инфляции. Но придерживаясь стратегического подхода, уровень инфляции выше роста заработных, а это влияет на объемы индексации. Скажем, в позапрошлом году инфляция составила 12,7%, а рост среднемесячной номинальной зарплаты — 5,7%», — сказал экономист, отметив, что изменения претерпела статья 29 упомянутого закона об индексации трудовых пенсий.

С его слов, исходя из изменений, пенсионный капитал страховой части личного счета будет индексироваться с учетом уровня инфляции за предыдущий год. Например, если сумма пенсионного капитала 10 000 манатов, а годовой уровень инфляции — 6 %, то к сумме капитала будет добавлено 600 манатов.

ЦЭСР предлагает продолжить реформы в этой области: «Мы предлагаем продолжить преобразования и рассмотреть два других предложения центра, — сказал Байрамов. — Прежде всего, страховая часть пенсии должна однозначно индексироваться либо к инфляции, либо же к уровню роста доходов населения. Самое главное, необходимо усовершенствовать механизмы подсчета инфляции, поскольку от этого напрямую зависит индексация».

Независимые экономисты неоднократно отмечали дефектность официальных подсчетов ценового роста. Для решения этой проблемы, по мнению профессора экономики, председателя Движения за демократию и благоденствие Губада Ибадоглу, правительство должно утвердить новый состав потребительской корзины, используемой при расчете прожиточного минимума и продуктовой инфляции. «Двукратная девальвация маната в 2015 году, двойная инфляция в 2017 и 2018 годах, развитие информационных и коммуникационных технологий, социально-экономический прогресс в последние годы, а также повышение заработной платы в текущем году привели к значительным изменениям в структуре потребления населения, — сказал экономист.

Однако, несмотря на все это, Кабинет министров не расстается со стандартами 5-летней давности. Состав минимальной потребительской корзины, обновляемой ежегодно в цивилизованных странах, в Азербайджане многие годы остается неизменным.

Показатели официальной инфляция и реальный ценовой рост часто не пересекаются, считают в экспертных кругах. В отличие от соседних стран, таких как Грузия, Россия и Турция, Азербайджан не является членом ВТО, и местный Госкомстат не придерживается стандартов этой организации при подсчетах показателей инфляции, говорит Исполнительный секретарь движения Республиканская альтернатива (REAL) Натиг Джафарли.

Джафарли разделяет бытующее в экономических кругах мнение о примитивности состава потребительской корзины и ограниченном спектре индикаторов, используемых при подсчетах инфляции. Все это мешает объективным подсчетам уровня роста цен, которые в результате недавних изменений снова легли в основу индексации пенсий.