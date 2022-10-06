Самая горячая тема сегодня – изменения в пенсионном законодательстве. Пакет новшеств в закон «О трудовых пенсиях» бурно обсуждают в парламенте. По традиции, населению обещают рост пенсий, а также более удобный и унифицированный процесс индексации.

По утверждению парламентариев, целей у новых параметров индексации множество, но более популярно излагают два основных момента. Во-первых, это включение разовой помощи в состав пенсии. Для тех, кто не помнит, речь о 200 манатах надбавки, которые на протяжении этого года выплачивались пенсионерам по 50 манатов каждые три месяца. Так что с января следующего года эти деньги собираются прибавить к пенсии, ведь что еще с ними делать, и будут индексировать в составе ее страховой части.

На практике это выглядит следующим образом: к ежемесячным пенсионным выплатам прибавят 16 манатов 67 гяпиков (делим 200 манатов на 12 месяцев). Округляя данные Минтруда по средней трудовой пенсии, в результате нашумевших надбавок 400 манатов пособия увеличатся на эту сумму — до 417 манатов и будут пересмотрены к проценту прироста средней номинальной зарплаты. Так что вся надежда на этот рост, ведь страховая часть пенсии пересматривается у нас к повышению номинальной зарплаты, а пенсионный капитал подгоняют к темпам инфляции. Так что, получаемая на руки сумма зависит от повышения средней номинальной зарплаты, а она увеличилась по данным Госкомстата за семь месяцев на 14 процентов. И вот если такая динамика сохранится, то январские выплаты массе пенсионеров увеличится еще на 14 — 15 процентов, а если нет и по итогам года официальная статистика выдаст мизерный результат – на нет и суда нет…

Конечно же, на волне такого резонанса не обходится без депутатов, уверяющих о грядущих радужных перспективах:

«В результате изменений в законе «О трудовых пенсиях» будет применяться новый метод индексации при начислении пенсий, — цитирует Trend председателя парламентского комитета по труду и социальной политике Мусу Гулиева. — Среднемесячный размер пенсии на особых условиях в этом году составил 726 манатов. Повышение пенсии на следующий год будет рассчитываться следующим образом: 723 + 10-процентная ежемесячная надбавка, помноженная на 15 процентов. Таким образом, увеличение составит 192,4 маната», — сказал он.

Природа 15 процентов понятна – депутат имеет ввиду процент увеличения средней номинальной зарплаты за семь месяцев этого года. Но апеллировать к этой цифре преждевременно, ведь до нового года динамика прироста зарплат может измениться. Далее сообщается, что идет унификация выдачи пенсий. У нас есть такие категории людей, которые до выхода на пенсию помимо основной заработной платы получали различные пособия. В основном это касается военнослужащих, сотрудников полиции, государственных служащих. Теперь все эти пособия будут включены в состав заработной платы, а пенсии будут рассчитываться на основании общих цифр.

Ситуацию # разъяснил экономист Рашад Гасанов.

По его словам, в рамках существующих правил индексируются общие трудовые пенсии. Существует связь между повышением пенсионного возраста у тех, кто выходит на пенсию на особых условиях, и ростом среднемесячной заработной платы в этом секторе. То есть, если по действующему на сегодняшний день законодательству лица, относящиеся к этой категории, вышли на пенсию и не работают, а заработная плата повышается через 2-3 года в той сфере, в которой они работали, то с учетом этих повышений размер пенсии пересчитывается повторно. А пенсии лиц остальных категорий индексируются один раз в год в соответствии с темпами роста среднемесячной заработной платы. По словам эксперта, после изменений пенсия на особых условиях будет индексироваться один раз в год, как и на общих условиях. Одновременно для таких лиц прекращаются пенсионные начисления, привязанные к росту зарплаты.

Конечно же, массу граждан все эти нюансы мало волнуют. Людям интересно одно — насколько вырастут пенсии и покроет ли хоть как-то индексация подорожание жизни. А потому логично пересматривать пенсии к росту цен. До недавнего времени у нас это так и было – однако после подходы изменили и получаемую на руки страховую часть пенсии индексируют к повышению средней номинальной зарплаты.

Известно и то, что темпы роста зарплат по стране не дотягивают до ценового галопа (не статистического, а реального), однако в условиях нашей статистики все это не имеет ровно никакого значения. О том, что данные о повышении цен, как и прочие социально значимые показатели, далеки от действительных, независимые аналитики говорят уже многие годы. Так что, эффективная индексация возможна, но только при условии достоверной информации о ценовом росте, когда проверенные цифры берутся за основу при пересчете пенсий и социальных пособий. А все остальное с точки зрения рядового обывателя – переливание из пустого в порожнее…