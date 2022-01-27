Турция планирует открыть свои города на востоке страны для армянских путешественников, запустить новые авиарейсы и расширить торговые связи с Арменией в рамках стартовавшего процесса двусторонней нормализации. Об этом 25 января написала турецкая газета Hürriyet со ссылкой на проведëнные «закрытые обсуждения» по внешней политике в администрации президента Турции.

«В качестве первого шага было решено открыть авиасообщение со столицей Армении. Далее на повестку дня будет поставлен вопрос о полëтах в другие армянские регионы. Турецкий Ван может превратиться в туристический центр для армян. В то же время планируется восстановить некоторые исторические сооружения, такие как мост и другие постройки вблизи Карса, которым армяне придают большое значение», — отмечает издание.

Далее указывается, что с целью «уменьшения давления на Ереван армянской диаспоры» за рубежом будут расширены и торговые связи с Арменией.

Ранее в СМИ, как передает EADaily, выдвигалась версия о том, что одной из приоритетных задач Анкары при запуске процесса нормализации отношений с Ереваном выступает углубление раскола между Арменией и еë диаспорой за рубежом, который рельефно проявился после войны в Карабахе осенью 2020 года.

Из этого можно сделать вывод, что именно диаспора является основным препятствием на пути нормализации отношений Турция-Армения. Так ли это на самом деле? И если да, то почему именно это не в интересах зарубежных армянских общин? Что конкретно не нравится им в таком сближении? У диаспоры какие-то свои цели в отношении Турции?

Своими мыслями по этому поводу поделился с # политолог, профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Корея) Ровшан Ибрагимов:

— Стоит отметить тот пакет, который предлагает турецкая сторона для улучшения отношений с Арменией. Он сам по себе не нов. Сближение с Арменией как процесс началось еще в 2008 году, когда Турция, в соответствии со своей новой внешнеполитической линией, стала прилагать старания, чтобы сформировать отношения со всеми близко расположенными странами в рамках нового принципа «ноль проблем с соседями» (zero problem with neighbours). И то, что перечислено сейчас, было предложено Армении и тогда. А именно, открыть границы для туристов, позволить армянам посещать исторические места и культурно-религиозные памятники (имеющие для них национальное значение), которые находятся на территории Турции, а также начать взаимные полеты гражданской авиации. И, кстати, тогда в Турцию армянские самолеты летали. В том числе, если не ошибаюсь, в Ван. Так что, тут в принципе ничего нового.

Что касается нейтрализации деструктивной реакции на всё это армянской диаспоры, это именно то, чему Турция научилась в 2008 году, когда турки поняли, что улучшение отношений с Арменией не означает то, что автоматически они смогут улучшить отношения и с диаспорой. Истеблишмент Турции и ее внешнеполитический институт в целом поняли в тот момент, что не диаспора зависит от Армении, а Армения зависит от диаспоры. И, конечно же, сегодняшнее восприятие этой проблемы и заявления о том, что необходимо нейтрализовать диаспору в ключевом смысле в принципе верны.

Также верно и то их наблюдение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян имеет отличные от диаспоры взгляды на ситуацию в регионе. Главным образом, отличные от американского землячества армян. Поскольку характер армянских общин, например в России и в США, совершенно разный. К тому же, в самих Соединенных Штатах организации, составляющие заокеанскую армянскую диаспору, отнюдь не однородны и интересы их во многом разнятся. Почему это важно, и почему такой подход следует считать верным? Потому, что именно диаспора требует от Турции каких-то компенсаций потомкам жертв якобы имевшего место геноцида, а также признания того, что этот геноцид имел место из уст первых лиц современной Турецкой Республики.

То есть, понятно, что если процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией продолжится в нынешнем ключе – без взаимных предусловий, то это негативно отразится на интересах диаспоры в первую очередь.