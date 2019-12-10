Имран Хан обратился к мировому сообществу

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал мировое сообщество положить конец оккупации Джамму и Кашмира. Об этом Хан написал в Twitter по случаю Дня прав человека — 10 декабря, сообщает Агентство Анадолу.

«Призываю мировое сообщество и СБ ООН принять меры против оккупировавших Джамму и Кашмир властей Индии. Правительство Индии не прекращает блокаду Джамму и Кашмира на протяжении более четырех месяцев. Необходимо незамедлительно положить конец оккупации, насилию и зверствам по отношению к жителям региона, нарушению их прав», — написал Хан.

Жители Кашмира продолжают демонстрировать решимость и отстаивать свое право на самоопределение, отметил премьер.

Правительство Индии пятого августа внесло на рассмотрение парламента предложение об отмене особого автономного статуса штата Джамму и Кашмир путем внесения поправок в статью 370 Конституции.

Парламент одобрил инициативу, что вызвало резкое недовольство Исламабада. Пакистан обвинил Индию в нарушении резолюций Совбеза ООН и заявил о готовности к ответным мерам.